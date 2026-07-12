נגזר עונשו של רוצח מאיה ווישניאק ז"ל 

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) 25 שנות מאסר על עמית אלמוג (28), שהורשע בהסדר טיעון ברצח בת זוגו לשעבר מאיה ווישניאק (22) במאי 2020.

כמו כן, אלמוג יישלם פיצוי בסך 258 אלף שקלים למשפחתה של מאיה. לפי כתב האישום המקורי, במהלך ויכוח בין בני הזוג הוא חנק למוות את ווישניאק, צילם את גופתה, פיזר עליה שטרות כסף, שלח את התמונות לחברו ואף תקף ופצע את אמו.

לאחר כחמש שנים וחצי הגיעו הצדדים להסדר טיעון, שבמסגרתו תוקן כתב האישום - כך שעבירת הרצח הומרה לרצח בסיסי, והאישומים שיוחסו לו בגין תקיפת אמו נמחקו, אחרי שנקבע כי המעשים בוצעו כשהיה תחת השפעת סמים.

בהודעה מטעם הפרקליטות נמסר: אנו מקווים כי גזר הדין יעניק למשפחתה של מאיה וישניאק ז"ל, שליוותה את ההליך המשפטי לכל אורכו, בדיונים לא קלים ונאלצה לשמוע את ניסיונות השכנוע של אלמוג כי ביצע את הרצח מתוך אי שפיות וכי יש לזכותו, מידה מסוימת של הקלה ונחמה. כעת, לאחר שהודה והורשע שרצח את מאיה בכוונה, לעולם לא יוכל לטעון אחרת. נוכחותם השקטה, הייתה משום השמעת קולה של מאיה בעוצמה ועמידה איתנה וראויה על זכותה וזכותם כנפגעי עבירה.

רצח נשים בידי בני זוגן היא תופעה קשה ומדאיגה והפרקליטות תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם מבצעי עבירות אלה, מתוך מחויבות למאבק באלימות נגד נשים, לעשיית צדק עבור הקורבנות ובני משפחותיהן.