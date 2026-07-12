בשבוע 38 להריונה: סופי מ"חתונמי" חושפת מי האבא

דרמה ענקית מאחורי הקלעים של "חתונה ממבט ראשון": אחרי חודשים ארוכים של ניחושים, תיאוריות קונספירציה ברשת והודעות בלתי פוסקות מצד הגולשים, כוכבת העונה האחרונה, סופי, מחליטה לשים סוף לשמועות. רגע לפני שהיא נכנסת לחדר הלידה, היא חושפת באופן רשמי מי האבא של התינוק שבדרך.

כזכור, סופי נכנסה להריון ממש עם תום צילומי התוכנית, מה שעורר גל שמועות אדיר לגבי זהות האב ובנוגע להמשך הקשר שלה עם דור, בן הזוג ששודך לה מתחת לחופה. היום (ראשון), כשהיא כבר בשבוע 38 ונמצאת בישורת האחרונה לקראת הלידה, היא החליטה שהגיע הזמן לשתף את האמת עם מאות אלפי העוקבים שלה.

"הגיע הרגע לענות על השאלה שאני חושבת שנשאלה הכי הרבה העונה – מי האבא?", כתבה סופי בפוסט מרגש בחשבון האינסטגרם שלה. "היו כל כך הרבה ניחושים, תאוריות ואפשרויות… חלקן הגיוניות וחלקן גם משעשעות :) אז החלטנו שהגיע הזמן לשים סוף לסימני השאלה ולשתף את האמת".

"הלוואי שדור האבא" – המשאלה של המעריצים התגשמה

סופי שיתפה בתחושות המורכבות והמרגשות של תקופת ההריון, וסיפרה על הדרך שעברה שכללה בחילות, מאנצ'ים, הורמונים והרבה אהבה. אך השורה התחתונה היא זו שהציתה את הרשת: דור הוא אכן האבא.

"הבייבי שבדרך הגיע מתוך סיפור אהבה משמעותי וחיבור שהוא רק שלנו", שיתפה סופי. "לכל מי שלא הפסיק לשלוח הודעות ולשאול 'הלוואי שדור האבא' – אפשר סוף סוף לענות: דור הוא אכן האבא. בעוד ממש מעט זמן נתחיל את הפרק הכי מרגש בחיים שלנו, להפוך להורים".

מה קורה ביניהם היום? "המשך יבוא"

למרות חשיפת זהות האב ששימחה את מעריצי הזוג, סופי משאירה את הגולשים עם טעם של עוד ולא ממהרת לחשוף את הסטטוס הזוגי הנוכחי שלה ושל דור ברגע זה.

"לגבי המשך הסיפור של דור ושלי, עדיין יש דברים שנשמור לעצמנו כרגע… ועל זה נאמר: המשך יבוא", סיכמה סופי ואיחלה לעצמה לידה קלה ובידיים מלאות.