בכיר ב'אחים לנשק' בתביעת ענק נגד סגן השר

בכיר ב'אחים לנשק' הגיש היום (ראשון) תביעת דיבה נגד סגן השר אלמוג כהן, על סך של 2,600,000 ש"ח.

בתביעה נטען כי הסיבה הוגשה ברקע הדברים שאמר כהן על הבכיר בעניין הקצין המתחזה, אסף שמואלביץ.

נכיר כי בשבוע שעבר, למרות הוראת בית המשפט, סגן השר כהן חשף שוב מעל דוכן הכנסת את שמו של אחד ממקימי "אחים לנשק", קצין בכיר במילואים, שכהן מקשר אותו לפרשת אסף שמואלביץ, על-אף שאין בינו לבין שמואלביץ היכרות מוקדמת למעט העובדה שנתן לו טרמפ ביום שאחרי טבח 7 באוקטובר.

בית המשפט המחוזי אסר לפרסם את שמו של אחד ממייסדי "אחים לנשק", שכהן מקשר אותו לפרשת "הקצין המתחזה" על-אף שאין לו היכרות מוקדמת עם אסף שמואלביץ למעט העובדה שנתן לו טרמפ ביום שאחרי הטבח - אך מעל דוכן הכנסת כהן חשף שוב את שמו: "אותו שופט שחושב שהלך עליי אימים, יש לי חדשות בשבילך", אמר כהן במליאה,

"את המוות עברתי יותר מפעם אחת, אם אתה חושב שאתה מפחיד אותי לרגע באיסור פרסום שמו של... שכנראה גדל באיזה בית גידול ייחודי שמאפשר לו חסינות מוחלטת על שמו על-אף שהופיע עשרות פעמים בתקשורת מאז, אז אני אומר את זה עוד פעם - הוא שהכניס את אסף שמואלביץ לתוך פיקוד הדרום".