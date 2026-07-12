יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יונית לוי

היא נכנסת אלינו לסלון כמעט מדי ערב כבר יותר משני עשורים, שומרת על פוקר פייס מקצועי גם ברגעים הדרמטיים ביותר ומנהלת ביד רמה את מהדורת החדשות הנצפית בישראל. אבל מאחורי חליפות המגישה והטון הסמכותי, מסתתרת אישיות מרתקת עם לא מעט פרטי טריוויה מפתיעים.

לכבוד יום הולדתה, הנה 10 דברים שכנראה לא ידעתם על יונית לוי:

1. הילדות בחו"ל והמבטא המושלם

האנגלית שלה תמיד נשמעת ללא רבב, ולא במקרה. כשהייתה בת ארבע, עברה משפחתה לניו יורק בעקבות עבודתו של אביה, שם חיה במשך מספר שנים. החוויה הזו עיצבה את האנגלית שבפיה, שהפכה בהמשך ליתרון עצום בריאיונות בינלאומיים.

2. הסטודנטית המצטיינת

לוי מחזיקה בתואר ראשון במדע המדינה והיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב. היא סיימה את הלימודים בהצטיינות, מה שמוכיח שהתשוקה לידע עמוק ורחב הייתה שם עוד לפני שפרצה למסך.

3. ההתחלה בגלי צה"ל

כמו רבים מבכירי העיתונאים בישראל, את דרכה התקשורתית היא החלה בתחנה הצבאית גלי צה"ל. היא שירתה שם כמפיקה, עורכת ומגישת מבזקים, וסומנה כבר אז כהבטחה גדולה.

4. הכי צעירה על כיסא המגיש

בשנת 2002, כשהייתה בת 25 בלבד, מונתה לוי למגישת המהדורה המרכזית של חדשות 2 (אז לצד גדי סוקניק). מדובר בטייק-אובר היסטורי, שהפך אותה לאדם הצעיר ביותר אי פעם שמונה לתפקיד הרם הזה בישראל.

5. הפודקאסט הבינלאומי

אם אתם מחמיצים אותה על המסך, אתם יכולים לשמוע אותה באוזניות. לוי מגישה (יחד עם העיתונאי הבריטי ג'ונתן פרידלנד) את הפודקאסט המצליח "Unholy". מדובר בהסכת שבועי באנגלית שעוסק באקטואליה ישראלית ועולמית מזווית יהודית, וזוכה להאזנות רבות ברחבי העולם.

6. חובבת מוזיקה מושבעת (עם חיבה לאינדי ורוק)

מאחורי התדמית המעונבת מסתתרת חובבת מוזיקה רצינית. היא מעריצה גדולה של מוזיקת אינדי ורוק אלטרנטיבי, ובין האמנים האהובים עליה אפשר למצוא את ה"רדיוהד" ופי ג'יי הארווי.

7. חוש הומור יבש ובריטי

בראיונות נדירים ובעדויות של קולגות מאחורי הקלעים, מספרים שליונית יש חוש הומור ציני, מושחז ויבש במיוחד (נוטה לסגנון בריטי). מי שמקבל הצצה לזה לעיתים קרובות הוא בעלה, הקומיקאי ומגיש הטלוויזיה עידו רוזנבלום.

8. הריאיון ששבר את הרשת עם ברק אובמה

במהלך הקריירה שלה היא ראיינה שורה ארוכה של מנהיגים עולמיים (מטוני בלייר ועד ביל קלינטון), אבל אחד הריאיונות הזכורים ביותר היה עם הנשיא ברק אובמה בבית הלבן ב-2010. הריאיון עורר הדים רבים בארץ ובעולם בזכות השאלות הנוקבות שלא עשו לנשיא הנחות.

9. שומרת על פרטיות בקנאות

בעולם שבו כל סלב משתף את ארוחת הבוקר שלו בסטורי, יונית לוי היא אנומליה. אין לה חשבונות אינסטגרם או פייסבוק פעילים לציבור הרחב, והיא מקפידה להפריד באופן מוחלט בין חייה המקצועיים לבין חייה האישיים והמשפחתיים עם עידו ושלושת ילדיהם.

10. אייקון אופנה לא מתאמץ

הז'קטים המחויטים שלה, חולצות הכפתורים המדויקות והלוק הנקי הפכו אותה לאורך השנים לאייקון אופנה ישראלי של "Ant-Trend" (אופנה על-זמנית). נשים רבות שואבות השראה מהסגנון האלגנטי, המינימליסטי והעוצמתי שהיא מציגה על המסך.