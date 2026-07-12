יעקב ברדוגו: כשהדבר ייחשף המדינה תרעד 

פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, התראיין הבוקר (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לפרסומים סביבו, והטענות כי הוא זה דחוחף לחקור את ההדלפה לכאורה על התקיפה באיראן לחדשות 12.

בדבריו אמר ברדוגו: ""שמעתי שהאיברים האינטימיים של גדי איזנקוט רועדים הבוקר, והוא מעז לכנות אותי 'איש מפוקפק'. האיש המפוקפק הזה, שלא רוצה לחקור את סיכון ביטחון ישראל, האיש המפוקפק הזה שרוצה להקים ממשלה עם אחמד טיבי והאחים המוסלמים.

הוא ומקורביו, להערכתי, יודעים מי הוציא את הדלף הזה ממערכת הביטחון. אני לא רוצה לחשוף שיחות שלי איתו ועם מקורביו על אמינות ויושר... אמות הסיפים של מדינת ישראל תרעדנה ברגע שייחשף מקור הדלף. קו 300 יהיה כאין וכאפס לעומת מה שיקרה כאן".