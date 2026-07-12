טלטלה בליכוד: "2 שרים פחדנים אחראיים לרעיון הבזוי הזה"

‏סערת השריונים בליכוד ממשיכה לעורר ויכוחים בין חברי הכנסת של המפלגה.

חברת הכנסת טלי גוטליב, שעל פי דיווחים לא מעט בליכוד חוששים ממנה, התייחס הבוקר (ראשון) לסערה החדשה ותקפה בחריפות את השרים יריב לוין וישראל כ"ץ.

בדבריה כתבה גוטליב: "שני שרים פחדנים עומדים מאחורי הרעיון הבזוי של ביטול הפריימריז בליכוד יריב לוין וישראל כץ! הם יכחישו זאת, אך הם שעומלים על ניסוח מנגנון הוועדה המסדרת שישמור על כוחם שלהם. כץ ולוין נבהלו מתוצאות הסקרים האחרונים והם החליטו לבוז לבוחרי הליכוד ולהעביר את הכח לראשי ערים.

‏ובכן הליכוד מפלגה עם עבר ועם עתיד. ביטול הפריימריז ירחיק מנדטים מהליכוד. רה״מ יקבל שיריונים אך פריימריז הם בסיס מפלגת הליכוד! לא אתן שיכשילו את רה״מ. רק פריימריז!".