"בהתאם לנהלים החדשים": זה מה שיקרה באירוויזיון 2027

אירוויזיון 2027 יוצא לדרך: כאן, תאגיד השידור הישראלי וקשת – ימשיכו בשיתוף הפעולה גם השנה, בבחירת נציג כאן לתחרות האירוויזיון, שתיערך בבולגריה. הנציג ייבחר במסגרת התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2027" , שתשודר בקשת 12 במהלך הסתיו הקרוב.

שיתוף הפעולה בין כאן לבין קשת ו"טדי הפקות", בא לאחר שורה ארוכה של הופעות מצוינות, שרשמה ישראל בתחרות בשנים האחרונות ובהן – העפלה למקום החמישי עם עדן גולן באירוויזיון 2024 בשבדיה, העפלה למקום השני ומקום ראשון בהצבעות הקהל של יובל רפאל באירוויזיון 2025 בשוויץ, שוב מקום שני ל*נועם בתן* באירוויזיון האחרון באוסטריה, ועוד קודם – בהבאת האירוויזיון בשנת 2018 לישראל עם זכיית נטע ברזילי ו"טוי" בתחרות בפורטוגל.

נציגי כאן ייקחו גם השנה חלק בבחירת הזוכה ב"כוכב הבא לאירוויזיון" בשלבי חצי הגמר והגמר של התוכנית בקשת 12.

בכאן מציינים כי ההחלטה להמשיך בשיתוף הפעולה עם קשת ולקיחת חלק משמעותי מהוצאות הופעת ישראל בתחרות עליה – תורמת לחיסכון משמעותי בהוצאות התאגיד וכי כך יתאפשר, גם השנה, להפנות משאבים נוספים ליצירת תוכן ישראלי חדש ומקורי בכאן, תוך שמירת איכות הפקה גבוהה בהופעה הישראלית על בימת האירוויזיון.

הליך בחירת השיר הישראלי שייצג את ישראל באירוויזיון 2027, ייעשה גם השנה בהתאם לנהלים החדשים, שנקבעו בתאגיד לקראת אירוויזיון 2026, מתוך כוונה להוביל הליך שיאפשר הזדמנות שווה לכל היוצרים העומדים בדרישות התקנון להשתתף, ובה בעת – לבחור את השיר הטוב ביותר לייצג את ישראל בתחרות. במסגרת הנהלים, הקלטת השיר, שתוגש לוועדת הבחירה של כאן, לא תכלול את קולו של מי מיוצרי השיר, או את קולו של כל אדם אחר באופן שעשוי להביא לזיהוי מי מהיוצרים על ידי הוועדה המקצועית. יוצרי השיר יוכלו להשתמש לצורך הקלטת השירה בטכנולוגיית AI, על מנת לאפשר בחירה אנונימית. הוועדה תאזין לכל השירים ותבחר בשלב הראשון עד כ-40 מהם. השירים יובאו לבחינת הוועדה המכרעת, שתכלול אנשי מקצוע מטעם כאן וכן נציג מטעם "קשת".

גמר אירוויזיון 2026 ששודר בכאן 11 רשם במאי האחרון מעל למיליון צופים בטלוויזיה עם כ-32.7% רייטינג, ומעל 3 מיליון צופים בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של כאן. שיא הצפייה נרשם בעת הופעתו של נועם בתן, שבה נרשם נתון צפייה של 53.7% בכאן 11.

טרם נקבעו מועדים לשידור חצאי הגמר והגמר, שייערכו בבולגריה. המשדרים יועברו בשידור חי בכאן 11, כאן BOX, באפליקציה ובתחנות הרדיו של התאגיד.

זיוית דוידוביץ, מ"מ סמנכ"ל הטלוויזיה בכאן: אני שמחה על שיתוף הפעולה החוזר בין כאן, קשת וטדי הפקות, עניין שממחיש את כוחה של עשיה משותפת. החיבור הזה הניב תוצאות מצוינות לכל השותפים והביא גאווה גדולה למדינת ישראל.

אילנית סימן טוב הירש, סמנכ"לית בידור, ריאליטי ופיתוח בקשת 12: "הכוכב הבא לאירוויזיון" היא הרבה יותר מתוכנית טלוויזיה, היא במה שמגשימה חלומות ומחברת את הקהל למסע של הנציג הישראלי בדרך לאירוויזיון. אנחנו שמחים להמשיך את שיתוף הפעולה המוצלח עם כאן וטדי הפקות, ומאמינים שגם השנה נביא לצופים עונה מרגשת ואיכותית, שבסופה ייבחר הנציג הראוי ביותר לייצג את ישראל.

יואב צפיר, העורך הראשי של "הכוכב הבא לאירוויזיון": אנחנו גאים להמשיך את הדרך שהפכה את "הכוכב הבא לאירוויזיון" לבית של הנציגים הישראלים בשנים האחרונות. בכל עונה אנחנו פוגשים כישרונות יוצאי דופן, והשילוב בין תהליך מקצועי, יצירה ישראלית ושיתוף הפעולה המצוין עם כאן מאפשר לנו לבחור את האמן שייצג את ישראל על הבמה הגדולה בעולם. אנחנו כבר מחכים להכיר את הדור הבא של הכוכבים.