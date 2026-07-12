דילן דרור. (איוון ברקוביץ) ( דילן דרור. (דוברות כאן) )

פסטיגל 2026 ממשיך לחשוף את נבחרת הכוכבים המרשימה שלו, וכעת מצטרף באופן רשמי דילן דרור - השחקן, הזמר ואושיית הרשת שכבש את לבבות בני הנוער בשנים האחרונות. בפעם הראשונה בקריירה, דרור יעלה על במת הפסטיגל וייקח חלק בהפקת הענק של מופע החנוכה הגדול בישראל.

דרור, שביסס בשנים האחרונות מעמד כאחד הכוכבים האהובים והמשפיעים ביותר בקרב הדור הצעיר, מגיע לפסטיגל עם קריירה מגוונת ומרשימה במיוחד. עם מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, קהל עוקבים עצום ופעילות יצירתית רחבה הכוללת משחק, הנחיה, דיבוב, מוזיקה ויצירת תוכן - הוא הפך לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם בני הנוער בישראל. מאושיית רשת לכוכב פסטיגל ההצטרפות לפסטיגל מסמנת אבן דרך משמעותית נוספת בקריירה של דרור, שהצליח לבנות קשר ייחודי עם קהל בני הנוער דרך פלטפורמות דיגיטליות שונות. הצעד למופע הגדול של חנוכה מהווה מעבר מעולם הרשת והטלוויזיה אל במת הפסטיגל המסורתית, שם יוכל להגיע לקהל רחב עוד יותר. דרור מצטרף לשורת שמות מרשימה שכבר אושרו למופע. הזמרת עומר נודלמן תעלה לראשונה על במת הפסטיגל, לאחר קריירה מצליחה בטלוויזיה ובדוגמנות. גם רן דנקר חוזר למופע בפעם השישית, בעיצומה של קריירה מפוארת עם להיטים ותפקיד ראשי במחזמר "קברט".

( כאן FOMO. (באדיבות דוברות כאן) דילן דרור.(צילום: איוון ברקוביץ) נהוראי קליפה.(מתוך הסדרה חוליגנים, כאן 11) רותם אחיהון.(צילום: סטודיו למשחק ניסן נתיב) )

דור חדש על הבמה

ההצטרפות של דרור לפסטיגל משקפת את המגמה של המופע להתחבר לדור הצעיר דרך כוכבים שמדברים את שפתם. לצד דרור, גם כוכבים נוספים מעולם הנוער והרשתות החברתיות צפויים להשתתף בהפקה, במטרה ליצור חיבור אותנטי עם קהל בני הנוער שגדל על תכנים דיגיטליים.

יצוין כי דרור הופיע לאחרונה גם באירוע ההשקה של "כאן FOMO" - מותג התוכן החדש של תאגיד השידור המיועד לבני נוער בגילאי 14-19. הפלטפורמה, שפועלת באינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב ובוואטסאפ, מציעה תכנים עדכניים ובטוחים לנוער, ודרור נבחר להיות אחד הפנים המובילות של המיזם.

פסטיגל 2026 צפוי להיות אחד המופעים המרשימים ביותר בשנים האחרונות, עם קאסט כוכבים נוצץ המשלב בין אמנים ותיקים לכוכבים צעירים שכבשו את הדור הצעיר. עדכונים נוספים על נבחרת הכוכבים והפקת המופע צפויים להתפרסם בהמשך.