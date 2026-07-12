ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הביע הבוקר (ראשון) צער עמוק על פטירתו הפתאומית של הסנאטור האמריקני הבכיר לינדזי גרהאם, שהלך לעולמו בגיל 71. דגן, שעמד בקשר הדוק עם גרהאם לאורך שנים רבות, תיאר אותו כאחד מידידיה הגדולים והנאמנים ביותר של מדינת ישראל.

"אני מלא בצער מפטירתו הפתאומית של לינדזי גרהאם", מסר דגן. "הוא היה אוהב ישראל אמיתי ואידיאליסט. אדם שהאמין, מתוך אמונה נוצרית, שהיהודים צריכים לחזור לארץ ישראל, ופעל עשרות שנים למען מדינת ישראל וחיזוק הקשר שבין ישראל לארצות הברית".

דגן הדגיש את נחישותו של הסנאטור הרפובליקני לעמוד לצד ישראל בכל מצב. "גרהאם לא היסס להתעמת עם איש, גם לא עם נשיא ארצות הברית, כשהיה מדובר בביטחונה של מדינת ישראל", ציין. "הוא ראה בהכנעת המשטר האיראני והגרעין האיראני, ובהבטחת קיומה של ישראל - משימת חייו".

הקשר המיוחד בין דגן לגרהאם התבטא גם בתמיכתו הבלתי מסויגת של הסנאטור בהתיישבות ביהודה ושומרון. רק לפני כחודש היה גרהאם אחד המארחים הרשמיים של כנס התמיכה הענק למען השומרון שהתקיים בגבעת הקפיטול בוושינגטון, יחד עם ראש מועצת שומרון.

גרהאם נחשב לאחד הקולות הפרו-ישראליים המובהקים ביותר בסנאט האמריקני. במהלך המלחמה בעזה ובלבנון, יצא גרהאם בגלוי נגד ביקורתו של הנשיא טראמפ על ישראל, ובירך את צה"ל על חיסול מחבלים בדאחייה שביירות.