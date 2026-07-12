ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הביע הבוקר (ראשון) צער עמוק על פטירתו הפתאומית של הסנאטור האמריקני הבכיר לינדזי גרהאם, שהלך לעולמו בגיל 71. דגן, שעמד בקשר הדוק עם גרהאם לאורך שנים רבות, תיאר אותו כאחד מידידיה הגדולים והנאמנים ביותר של מדינת ישראל.
"אני מלא בצער מפטירתו הפתאומית של לינדזי גרהאם", מסר דגן. "הוא היה אוהב ישראל אמיתי ואידיאליסט. אדם שהאמין, מתוך אמונה נוצרית, שהיהודים צריכים לחזור לארץ ישראל, ופעל עשרות שנים למען מדינת ישראל וחיזוק הקשר שבין ישראל לארצות הברית".
דגן הדגיש את נחישותו של הסנאטור הרפובליקני לעמוד לצד ישראל בכל מצב. "גרהאם לא היסס להתעמת עם איש, גם לא עם נשיא ארצות הברית, כשהיה מדובר בביטחונה של מדינת ישראל", ציין. "הוא ראה בהכנעת המשטר האיראני והגרעין האיראני, ובהבטחת קיומה של ישראל - משימת חייו".
הקשר המיוחד בין דגן לגרהאם התבטא גם בתמיכתו הבלתי מסויגת של הסנאטור בהתיישבות ביהודה ושומרון. רק לפני כחודש היה גרהאם אחד המארחים הרשמיים של כנס התמיכה הענק למען השומרון שהתקיים בגבעת הקפיטול בוושינגטון, יחד עם ראש מועצת שומרון.
גרהאם נחשב לאחד הקולות הפרו-ישראליים המובהקים ביותר בסנאט האמריקני. במהלך המלחמה בעזה ובלבנון, יצא גרהאם בגלוי נגד ביקורתו של הנשיא טראמפ על ישראל, ובירך את צה"ל על חיסול מחבלים בדאחייה שביירות.
"העולם הנאור איבד דמות מופת, ונפער חלל גדול בבסיס המחנה המשותף של העולם הנאור משני עברי האוקיינוס", סיכם דגן את דבריו. "יהיה עלינו - גם בארצות הברית וגם בישראל - לעבוד קשה מאוד כדי להשלים את החלל שנוצר. יהי זכרו ברוך".
פוליטיקאים רבים בישראל הביעו הלם ותדהמה מפטירתו של גרהאם. השר איתמר בן גביר כתב: "היום, ישראל איבדה אחד מחבריה הגדולים ביותר. הסנאטור לינדזי גרהאם עמד לצד ישראל לא מפני שזה היה קל, אלא מפני שהוא האמין שזה נכון".
גם השר אלי כהן הביע צער: "סנאטור לינדזי גרהאם היה מגדולי ידידי ישראל בוושינגטון בפרט ובעולם בכלל. הוא הוביל קו תקיף נגד ציר הרשע של איראן ונלחם בנחישות נגד הטרור ובעד הצדק והחירות".
גרהאם, שכיהן כסנאטור מדרום קרוליינה במשך עשרות שנים, היה ידוע בעמדותיו הנחרצות בנושאי ביטחון לאומי ובתמיכתו העקבית במדינת ישראל. משפחתו ביקשה לשמור על פרטיותה בתקופה זו.
האבדה האמיתית היא הביטחון של תושבי השומרון שננטשו בזמן שאתם עסוקים ביחסי ציבור באמריקה!!!