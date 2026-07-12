בישראל מגיבים בתדהמה למותו של לינדזי גרהאם: "חבר יקר"

הסנאטור הרפובליקני הוותיק מדרום קרוליינה, לינדזי גרהאם, הלך לעולמו הבוקר (ראשון) בגיל 71, "משפחתו של הסנאטור גרהאם מודה על התפילות בשעה זו, ומבקשת לשמור על פרטיותה במהלך התקופה הקשה מנשוא הזו", נמסר בהצהרה הרשמית מטעם לשכתו.

בישראל מיהרו להספיד אותו לכאוב את מותו. מדובר באחד מאוהדי ישראל הגדולים בכל הזמנים.

השר בן גביר כתב: "‏היום, ישראל איבדה אחד מחבריה הגדולים ביותר. הסנאטור לינדסי גרהם עמד לצד ישראל לא מפני שזה היה קל, אלא מפני שהוא האמין שזה נכון. התמיכה הבלתי מעורערת שלו, האומץ והבהירות המוסרית שלו זיכו אותו בהערצתם של מיליוני ישראלים.

מדינת ישראל תזכור תמיד את חברותו, את תמיכתו הבלתי מעורערת ואת מחויבותו הבלתי נלאית לביטחון ישראל. תנחומים כנים למשפחתו ולעם האמריקאי. יהי זכרו ברוך".

השר וחבר הקבינט אלי כהן כתב: "סנאטור לינדזי גרהאם היה מגדולי ידידי ישראל בוושינגטון בפרט ובעולם בכלל. הוא הוביל קו תקיף נגד ציר הרשע של איראן ונלחם בנחישות נגד הטרור ובעד הצדק והחירות.

יש לו חלק משמעותי בקשר המיוחד והעמוק בין ישראל לארה״ב, במיוחד בשנים האחרונות. ישראל איבדה חבר יקר, שעמד לצידנו ולצד האמת ללא פשרות. יהי זכרו ברוך".