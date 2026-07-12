הרב יצחק יוסף בתגובה ראשונה לשמועות סביבו

במהלך שיעורו השבועי אמר אמש (שבת) הרב יצחק יוסף: "אנחנו נמצאים בעוונות הרבים במדינה חילונית. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה".

בהמשך חילק בין מי שלדבריו עוד יכולים לשנות את דרכם לבין מי שלא."יש כאלו שיחזרו בתשובה, ויש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה", אמר.

לאחר מכן הזכיר את ראש הממשלה ואמר: "לא שייך. מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שהוא יחזור בתשובה". בהמשך דבריו הזכיר גם את חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט והוסיף: "איזנקוט אולי יחזור בתשובה".

הבוקר פורסם בגלי צה"ל, אמירות נוספות של הרב יצחק יוסף בשיחות סגורות, בו הוא אמר כי "נתניהו שקרן, אי אפשר לסמוך עליו".

עוד דווח כי המנהיג הרוחני של ש"ס, אמר כי הוא נוטה לפרק את גוש נתניהו: "אפשרי שנלך עם איזנקוט בבחירות הקרובות - מקווה שיהדות התורה תצטרף למהלך".

בתגובה לפרסום, נמסר מהרב יוסף: "תוכן הפרסום הבוקר אודות תמיכה כזו או אחרת, מוכחש לחלוטין. מצער מאוד לחלוטין שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו".