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חדשות פוליטי מדיני

חילי טרופר מתחמק: "אני לא נכנס לזה, בטח לא ברדיו"

חבר הכנסת חילי טרופר, התייחס לשאלה על מהות בקשר שלו עם בני גנץ, כך הוא השיב. וגם, את מי הוא מעדיף, נתניהו ואיזנקוט או נתניהו ובנט?

09:09
4 תגובות
חילי טרופר (יונתן זינדל / פלאש90)

חבר הכנסת חילי טרופר, שהודיע בשבוע האחרון על הקמת מפלגה יחד עם יועז הנדל, התייחס לשאלה על מהות הקשר שלו עם בני גנץ.

בראיון הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm, הוא נשאל האם גנץ הרים אלו טלפון ואמר: "הוא לא התקשר, אבל ראיתי שכתב שהוא מברך". עוד הוא הוסיף: "אני לקשר שלי עם גנץ לא נכנס, בטח לא ברדיו".

בנוסף, נשאל טרופר האם יש לו העדה בין השניים, נתניהו ואיזנקוט, או נתניהו ובנט והשיב: "יש לי עמדה ערכית נגד נתניהו - כל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר, ראוי לסיים את תפקידו - מי שעומד בראש המערכת, נושא באחריות העליונה".

עוד הוא הוסיף: "אנחנו 4/5 ימים בחוץ, שמעתי בימים האלה שאני פרוקסי של איזנקוט, פרוקסי של נתניהו - אני לא פרוקסי של אף אחד. אני שליח של ציבור גדול שמחפש בית פוליטי, שיש לו כאב עמוק על השנים האחרונות ויש לו גם הרבה תקווה".

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