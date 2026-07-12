ברוך דיין האמת: אמו של בועז גולן הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: אמו של מגיש ערוץ 14, בועז גולן, הלכה לעולמה. מהודעה מטעם הערו נמסר: "הנהלת ערוץ 14 ועובדיו, משתתפים בצערו של חברנו היקר, בועז גולן, עם פטירת אמו חיה לאה גולן ז"ל.

המקום ינחם אתכן בתור שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד".