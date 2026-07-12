ברוך דיין האמת: אמו של בועז גולן הלכה לעולמה

ברוך דיין האמת: אמו של מגיש ערוץ 14, בועז גולן, הלכה לעולמה. מהודעה מטעם הערו נמסר: "הנהלת ערוץ 14 ועובדיו, משתתפים בצערו של חברנו היקר, בועז גולן, עם פטירת אמו חיה לאה גולן ז"ל.
המקום ינחם אתכן בתור שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד".
ברוך דיין האמת: אמו של מגיש ערוץ 14, בועז גולן, הלכה לעולמה. מהודעה מטעם הערו נמסר: "הנהלת ערוץ 14 ועובדיו, משתתפים בצערו של חברנו היקר, בועז גולן, עם פטירת אמו חיה לאה גולן ז"ל.
המקום ינחם אתכן בתור שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד".
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