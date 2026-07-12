"לנתניהו נשבר מהח"כים בליכוד, הוא לא סופר את ביטן"

עיתונאי 'הארץ', מיכאל האוזר טוב, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לסערת השריונים בליכוד וטען כי לנתניהו נמאס מחברי כנסת מסוימים במפלגה.

בדבריו הוא אמר: "ראש הממשלה רוצה לקבוע בעצמו את הרשימה, נשבר לו מהח"כים בליכוד. כמו שהוא לא סופר את הרמטכ"ל לשעבר רונן בר, הוא גם לא סופר את אמסלם וביטן".

נזכיר כי בשבוע שעבר סוכם שראש הממשלה נתניהו צפוי לקבל 10 שריונים בליכוד, אלא שבתגובה חבר הכנסת ביטן הגיש עתירה נגד נתניהו, בעוד שח"כים נוספים טענו כי מדובר במהלך לא הוגן כלפיהם.