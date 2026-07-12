יועצו של נתניהו מגיב לסערה: "הוא ביקש סליחה"

יועצו של ראש הממשלה נתניהו, טופז לוק, עורר סערה ביממה האחרונה, לאחר שתועד משוחח עם הסטרימר האמריקני בריידן אריק פיטרס, שמבקר בימים אלו בישראל.

פיטרס, המוכר למיליוני עוקבים ברשתות החברתיות תחת הכינוי "Clavicular", נחשב לאחת הדמויות הפרובוקטיביות והשנויות במחלוקת בעולם הסטרימינג.

לפני מספר חודשים, עמד פיטרס במרכזה של סערה בינלאומית, כאשר במהלך שידור חי ממועדון במיאמי תועד כשהוא שר יחד עם אנטישמים מוצהרים (ביניהם הסטרימר סניקו וניק פואנטס) את השיר "הייל היטלר" של קניה ווסט, בזמן שחלק מהנוכחים מצדיעים במועל יד.

בנוסף, הוא הצהיר כי מטרתו בהגעתו לארץ, היא להשפיל נשים ולבזות אותן, וזה אכן מה שהוא עשה בטיילת בתל אביב.

ברשת זעמו על מפגשו של לוק איתם, ובתגובה שמסר ל'צינו' אמר לוק: "נפגשתי איתו באירוע במקרה, ביקש סליחה על האמירה האנטישמית שלו".