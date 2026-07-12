העיתונאי מזהיר: "עניין של זמן עד שיירצח כאן מישהו מחדשות 12"

אולפן חדשות 12 ( (צילום מסך: חדשות 12) )

כתב "הארץ", ג'וש בריינר, השמיע הבוקר (ראשון) אזהרה חריפה, וטען כי ההסתה נגד עיתונאים וכלי תקשורת עלולה להוביל לאלימות קשה.

לדבריו, "מי שזרק את הלבנה על 'חדשות 12', על 'הארץ', מקבל רוח גבית מהממשלה. הדבר הזה לא קורה בחלל ריק". בריינר הוסיף אזהרה חריגה במיוחד ואמר: "זה עניין של זמן עד שיירצח פה עיתונאי. אני מעריך שזה יהיה מישהו מ'חדשות 12'".

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דבריו של בריינר מגיעים ימים ספורים לאחר שני אירועי ונדליזם נגד מערכות תקשורת בתל אביב. בתחילת השבוע ניפץ אלמוני רעול פנים את דלת הכניסה למשרדי חדשות 12באמצעות לבנה.

אירוע נוסף התרחש לאחר מכן כאשר הושלכו לבנים גם לעבר בניין מערכת "הארץ".

בשני המקרים פתחה המשטרה בחקירה, וכלי התקשורת טענו כי מדובר בחלק מהחרפת האלימות וההסתה נגד עיתונאים.