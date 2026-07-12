פריצת דרך בחקירת הרצח בנחלאות: שישה חשודים נעצרו

חשד לרצח בירושלים ( דוברות המשטרה )

התקדמות משמעותית בחקירת אירוע החשד לרצח שאירע אמש (שבת) בשכונת נחלאות בירושלים.

שוטרי מחוז ירושלים עצרו במהלך הלילה שישה חשודים בחשד למעורבות בפרשה, בתום מצוד נרחב שנוהל ברחבי העיר. בעקבות האירוע, קיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הערכת מצב מיוחדת בזירה, שבסיומה הנחה להפעיל את כלל האמצעים המבצעיים והחקירתיים לצורך איתור החשודים והבאתם לדין.

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החקירה הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון, שבשיתוף כוחות נוספים של מחוז ירושלים ביצעה במהלך הלילה שורת פעולות חקירה ומצוד אחר המעורבים.

בתום הפעילות אותרו ונעצרו שישה חשודים, שהועברו לחקירה ביחידה החוקרת.

במשטרה מסרו כי בהמשך היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בירושלים, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה.

במשטרה הדגישו כי החקירה נמשכת, וכי הכוחות פועלים במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם כלל המעורבים.