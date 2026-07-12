לילה של אש: ארה"ב תקפה 140 מטרות, איראן יצאה למתקפת נגד

צבא ארצות הברית תוקף באיראן ( צילום: צבא ארצות הברית )

ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן עולה מדרגה: צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי פתח בגל התקיפות השלישי שלו השבוע נגד מטרות צבאיות באיראן, זאת לאחר שלטענתו משמרות המהפכה תקפו אוניית משא אזרחית שעברה במצר הורמוז.

בהודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) נמסר כי בשעה 19:15 (שעון החוף המזרחי) החל סבב התקיפות הנרחב, בעקבות תקיפת אוניית המטען M/V GFS Galaxy, הנושאת דגל קפריסין. לפי ההודעה, אחד מאנשי הצוות האזרחיים נעדר, האונייה עלתה באש ואינה מסוגלת להמשיך בהפלגתה בשל נזק כבד שנגרם לחדר המכונות. בצבא האמריקני האשימו את איראן בהפרת ההבנות שהושגו בין הצדדים והבהירו כי מדובר בתגובה ישירה. "לאיראן ניתנה הזדמנות נוספת להוכיח את מחויבותה להסכם ההבנות, אך היא שוב נכשלה. ארצות הברית מטילה מחיר כבד באמצעות פגיעה ביכולתה של איראן לתקוף מלחים אזרחיים וכלי שיט מסחריים", נמסר.

תקיפות ארה"ב באיראן - צילום: צבא ארצות הברית תקיפות ארה"ב באיראן | צילום: צילום: צבא ארצות הברית 10 10 0:00 / 1:19

140 מטרות הותקפו

על פי צבא ארצות הברית, במהלך הלילה הותקפו כ-140 מטרות צבאיות ברחבי איראן, ובהן: מכ"מים למעקב אווירי, מחסני טילים, מחסני כלי טיס בלתי מאוישים, אתרי שיגור טילים, אתרי שיגור כטב"מים, מערכות מכ"ם למעקב קרקעי, משגרי טילי קרקע-אוויר.

מדובר באחד מגלי התקיפה הרחבים ביותר שביצעה ארצות הברית מאז חידוש הלחימה מול איראן.

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איראן מגיבה: אזעקות באיחוד האמירויות

במקביל למתקפה האמריקנית, באיחוד האמירויות דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן.

משרד ההגנה של איחוד האמירויות אישר כי הקולות שנשמעו ברחבי המדינה נבעו מפעילות מערכות היירוט.

בהודעה הרשמית נמסר כי מערכות ההגנה האווירית "מתמודדות באופן פעיל עם איומי טילים ומטוסים בלתי מאוישים", וכי פעולות היירוט נמשכות.