ארגנטינה גוברת על שוויץ ועולה לחצי הגמר

ליאו מסי ( (צילום: שאטסרטוק) )

נבחרת ארגנטינה העפילה הלילה (בין שבת לראשון) לחצי גמר מונדיאל 2026, לאחר שניצחה 1:3 את שווייץ בתום הארכה במשחק דרמטי במיוחד.

אלופת העולם שוב התקשתה, אך הוכיחה פעם נוספת אופי של אלופה ותפגוש בשלב הבא את אנגליה לקרב ענק על הכרטיס לגמר. ארגנטינה פתחה טוב ועלתה ליתרון כבר בדקה ה-10, כאשר לאו מסי בישל לאלכסיס מק אליסטר. עם הבישול הזה הפך מסי למלך הבישולים בכל הזמנים בתולדות המונדיאל, עם עשרה בישולים. אלא שבהמשך המשחק שווייץ השתלטה על הקצב, ובדקה ה-67 דן אנדוי השווה ל-1:1 לאחר מהלך קבוצתי נהדר.

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חמש דקות לאחר מכן הגיע הרגע שעורר סערה. השופט העניק תחילה כרטיס צהוב ללאנדרו פארדס בעקבות עבירה, אך לאחר התערבות ה-VAR שינה את החלטתו, קבע כי בריל אמבולו התחזה והוציא לחלוץ השווייצרי כרטיס צהוב שני ואדום. שווייץ נותרה בעשרה שחקנים וההחלטה צפויה לעורר לא מעט ויכוחים.

למרות היתרון המספרי, הארגנטינאים התקשו להכניע את גרגור קובל, שהציג יכולת מצוינת בין הקורות. רק בדקה ה-112 הצליח חוליאן אלברס לשבור את הקרח עם בעיטה אדירה לחיבורים שהעניקה לארגנטינה את היתרון.

עמוק בתוך תוספת הזמן של ההארכה השלים לאוטרו מרטינס את החגיגה עם השער השלישי, שקבע את תוצאת המשחק – 1:3 לארגנטינה.

כעת תמשיך אלופת העולם לחלום על זכייה נוספת בגביע, כאשר בחצי הגמר מחכה לה יריבה מסקרנת במיוחד – נבחרת אנגליה, במפגש שמחזיר לבמה את אחת היריבויות הגדולות והטעונות בתולדות הכדורגל העולמי.