אש על איראן: גל פיצוצים עזים בדרום איראן וליד הכור בבושהר

לילה מתוח מאוד עובר על המזרח התיכון: דיווחים רצופים מאיראן על שורה של פיצוצים עזים שהרעידו מוקדים אסטרטגיים בדרום המדינה, לצד שיבושי GPS נרחבים באזור המפרץ הפרסי.

בעוד המתיחות האזורית נמצאת בשיא, הלילה (בין שבת לראשון) מגיעים דיווחים דרמטיים על פיצוצים במספר ערים מרכזיות בדרום איראן, בהן: בושהר, עסלויה, צ'אבהאר, בנדר עבאס, קנגאן ומינאב.

הדיווחים המדאיגים ביותר מגיעים מאזור בושהר, שם מדווחים מקורות מקומיים על תקיפה עוצמתית סמוך לתחנת הכוח הגרעינית. במקביל, רשתות תקשורת ומקורות זרים מצביעים על אפשרות של ירי טילים שבוצע מבסיסים אמריקאיים בבחריין לעבר מטרות בשטח האיראני. בנוסף, מדווחים באיראן על התקפה שכוונה נגד תחנת משטרה בעיר הוואז.

במקביל לפיצוצים, תושבים וכלי טיס באזור המפרץ הפרסי מדווחים על שיבושים כבדים במערכות ה-GPS, צעד המזוהה לרוב עם פעילות צבאית ענפה באזור.