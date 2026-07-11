דרמה ברבע הגמר: 1:1 ענק בין אנגליה לנורבגיה 

רבע גמר המונדיאל מספק דרמה: נורבגיה עלתה ליתרון ראשון, אנגליה השיבה רגע לפני הירידה להפסקה, ובהמשך כבר נדמה היה שהנורבגים השיגו את שער היתרון השני, אך ההתערבות הטכנולוגית הותירה את התוצאה על 1:1.

הפתיחה הייתה מאוזנת, כאשר שתי הנבחרות ניסו להניע כדור ולבחון את היריבה. אנגליה שלטה מעט יותר בהחזקת הכדור, אך נורבגיה הצליחה לצאת למתפרצות מסוכנות, בעיקר דרך ארלינג הולאנד, אנדראס שלדרופ ואלכסנדר סורלות'. בצד השני ג'וד בלינגהאם ואנתוני גורדון ניסו לייצר מצבים, אך ההגנות עמדו היטב בדקות הראשונות.

ככל שהמחצית התקדמה נורבגיה החלה להשתלט על המשחק. בדקה ה-36 השתלט פטריק ברג על הכדור במרכז המגרש לאחר מאבק עם הארי קיין, שלדרופ קיבל את הכדור באגף השמאלי ושלח כדור חד שעבר את ג'ורדן פיקפורד ונכנס לרשת בדרך ל-0:1. האנגלים מחו בטענה לעבירה על קיין במהלך שהוביל לשער, אך השופט הורה להמשיך והיתרון הנורבגי נשמר.

נורבגיה הייתה קרובה להכפיל את היתרון עוד לפני ההפסקה. הולאנד וסורלות' יצאו למתפרצת מבטיחה של שניים מול אחד, אך ג'ון סטונס הצליח לבלום את המהלך ברגע האחרון. גם בהמשך הגיעו הנורבגים למצבים נוספים, בעוד אנגליה התקשתה לייצר התקפות מסוכנות.

דווקא עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה הגיעה התגובה האנגלית. אנתוני גורדון העביר כדור רוחב, ג'וד בלינגהאם השתלט על הכדור ברחבת נורבגיה וסיים במהלך אישי נהדר בבעיטה מדויקת שקבעה 1:1 ושלחה את שתי הנבחרות להפסקה בשוויון. רגע לאחר מכן הארי קיין כבר מצא את הרשת, אך השער נפסל בשל נבדל.

עם פתיחת המחצית השנייה המשחק הפך אגרסיבי ומהיר יותר. נורבגיה המשיכה ללחוץ, הגיעה למספר מצבים נייחים מסוכנים ובדקה ה-55 כבר חגגה שער נוסף. לאחר כדור קרן וסדרת ניסיונות ברחבה, טורביורן הגם דחק מקרוב את הכדור לרשת וקבע לכאורה 1:2. אלא שאז התערב ה-VAR.

השופט נקרא לצפות במהלך וקבע כי ארלינג הולאנד דחף את אליוט אנדרסון עוד לפני שהכדור נכנס למשחק במהלך הקרן. מאחר שהעבירה בוצעה לפני חידוש המשחק, השער נפסל והקרן בוצעה מחדש. ההחלטה הותירה את התוצאה על 1:1 והעניקה לאנגליה הזדמנות נוספת להישאר בתמונת העלייה לחצי הגמר.