הקול שנולד בטעות: 10 דברים שלא ידעתם על בוני טיילר

יש זמרים שזקוקים לכמה שניות כדי שהמאזין יזהה אותם. אצל בוני טיילר זה היה אחרת, הספיקה הברה אחת וכבר המאזינים זיהו שמדובר בה.
הקול הצרוד, העוצמתי והכמעט שבור שלה הפך שירים כמו "Total Eclipse of the Heart", "It’s a Heartache" ו-"Holding Out for a Hero" ללהיטים שחצו מדינות, תקופות ודורות. בשבוע שעבר, ב-8 ביולי 2026, הלכה טיילר לעולמה כשהיא בגיל 75, בבית חולים בפורטוגל, לאחר תקופה של מחלה וניתוח חירום. משפחתה וצוותה מסרו כי נפטרה באופן בלתי צפוי בעקבות המחלה שממנה סבלה.
מאחורי הלהיטים הגדולים הסתתר סיפור חיים שהיה לא פחות דרמטי מהמוזיקה שלה.
1. בוני טיילר כלל לא היה שמה האמיתי
היא נולדה בוויילס בשנת 1951 בשם גיינור הופקינס, וגדלה בכפר סקוון, סמוך לעיר סוונסי. לפני שהתפרסמה היא הופיעה במועדונים מקומיים, תחילה כחלק מלהקה ולאחר מכן כזמרת עצמאית. רק לאחר שנציגי חברת התקליטים ביקשו ממנה לבחור שם במה חדש, נולדה בוני טיילר שאנחנו מכירים.
2. את שמה היא הרכיבה ממילים שמצאה בעיתון
במקום לשכור מומחה למיתוג או לנהל דיונים ארוכים עם חברת התקליטים, טיילר עברה על עיתון, אספה שמות פרטיים ושמות משפחה שנשמעו לה מתאימים, ולבסוף חיברה בין "בוני" ל"טיילר".
השם לא נבחר בגלל משמעות עמוקה או סיפור משפחתי. הוא פשוט נשמע לה נכון. בתוך שנים מעטות הוא הפך לאחד השמות המזוהים ביותר עם מוזיקת הפופ והרוק של שנות ה-80.
3. הקול המפורסם שלה נולד בעקבות ניתוח
הצרידות שהפכה לסימן ההיכר של טיילר לא הייתה חלק מקולה המקורי. בשנות ה-70 היא עברה ניתוח להסרת יבלות ממיתרי הקול. לאחר הניתוח הונחתה שלא לדבר במשך מספר שבועות, אך בשלב מסוים שברה את השתיקה וצעקה מתוך תסכול.
כשהחלימה גילתה שהקול שלה השתנה. הוא הפך מחוספס, עמוק וסדוק יותר. מה שעלול היה לסיים את הקריירה שלה הפך דווקא ליתרון הגדול ביותר שלה. זמן קצר לאחר מכן הקליטה את "It’s a Heartache", והשאר כבר היה היסטוריה.
4. "Total Eclipse of the Heart" היה קשור במקור לערפדים
הלהיט הגדול ביותר שלה לא נכתב בתחילה כשיר אהבה רגיל. היוצר ג'ים סטיינמן סיפר כי הרעיון צמח מתוך פרויקט מוזיקלי שעסק ב"נוספרטו", דמותו של הערפד הקלאסי מהסרט האילם משנת 1922. בשלב מסוים השיר אף נשא רעיון ושם הקשורים ל"ערפדים מאוהבים".
גם בגרסה הסופית נשארה בו התחושה הגותית: חושך, געגוע, תשוקה, אובדן ודרמה כמעט על-טבעית. הקול של טיילר היה בדיוק מה שנדרש כדי להפוך את השיר מבלדה גדולה למופע רגשי כמעט אופראי.
5. היא ביקשה לעבוד עם האיש שמאחורי מיט לוף
בתחילת שנות ה-80 טיילר כבר הייתה זמרת מוכרת, אבל הקריירה שלה איבדה מעט מתנופתה. היא החליטה שהיא רוצה להתרחק מצליל הקאנטרי-רוק שאפיין חלק מהקלטותיה וליצור מוזיקה גדולה ותיאטרלית יותר.
לשם כך היא פנתה לג'ים סטיינמן, האיש שהיה מזוהה עם האלבום הענק "Bat Out of Hell" של מיט לוף. החיבור ביניהם הוליד את "Total Eclipse of the Heart" ואת האלבום "Faster Than the Speed of Night", שהביא אותה לשיא הקריירה.
6. היא שברה שיא בריטי היסטורי
בשנת 1983 הגיע האלבום "Faster Than the Speed of Night" למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי. בכך הפכה טיילר לזמרת הבריטית הראשונה שאלבום שלה נכנס ישירות למקום הראשון במצעד.
באותה שנה הגיע גם "Total Eclipse of the Heart" למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי ונשאר בפסגה במשך שבועיים. טיילר נותרה גם האמנית הוולשית היחידה שהגיעה למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי.
7. מאחורי המילים "Turn around, bright eyes" עומד זמר אחר
אחד החלקים המזוהים ביותר עם "Total Eclipse of the Heart" הוא הקול הגברי שקורא שוב ושוב: "Turn around, bright eyes".
אבל הקול הזה אינו שייך לדמות מסתורית מהקליפ, אלא לזמר הקנדי רורי דוד, שעבד עם ג'ים סטיינמן והשתתף גם בהקלטות של מיט לוף. קולו הגבוה והמרוחק יצר את תחושת הדיאלוג הדרמטי שהפכה לחלק בלתי נפרד מהשיר.
8. היא הייתה מועמדת לשלושה פרסי גראמי, אך מעולם לא זכתה
למרות הצלחתה העצומה, טיילר לא זכתה בפרס גראמי. היא הייתה מועמדת שלוש פעמים: על "Total Eclipse of the Heart", על האלבום "Faster Than the Speed of Night" ועל השיר "Here She Comes".
בשנת 1984 התמודדה בקטגוריית הביצוע הקולי הנשי בפופ מול איירין קארה, שבסופו של דבר זכתה בזכות "Flashdance... What a Feeling". (Grammy)
9. בגיל 61 היא ייצגה את בריטניה באירוויזיון
בשנת 2013, עשרות שנים לאחר שיא הצלחתה, נבחרה טיילר לייצג את בריטניה באירוויזיון שנערך במאלמו שבשוודיה. היא ביצעה את השיר "Believe in Me", שנכתב בין היתר על ידי דזמונד צ'יילד.
טיילר סיימה במקום ה-19 עם 23 נקודות. התוצאה לא הייתה מזהירה, אך עצם השתתפותה הוכיחה שהיא עדיין מוכנה לעלות לבמה הגדולה, להתמודד ולהיחשף בפני דור חדש של צופים.
10. בעלה היה ספורטאי אולימפי והזוג היה נשוי במשך שנים רבות
בשנת 1973 נישאה טיילר לרוברט סאליבן, שהיה בן זוגה עוד לפני שהתפרסמה. סאליבן לא הגיע מעולם המוזיקה, אלא דווקא מעולם הספורט: הוא ייצג את בריטניה בג'ודו באולימפיאדת מינכן בשנת 1972.
השניים נשארו נשואים במשך יותר מחמישה עשורים - אירוע נדיר ולא מצוי, ובטח שאצל מפורסמים כמותה. לאורך השנים הם חילקו את זמנם בין וויילס לפורטוגל, המקום שבו טיילר אושפזה בחודשים האחרונים לחייה.
הקול שלא נעלם
בוני טיילר לא הייתה הזמרת בעלת הקול הנקי ביותר, וגם לא ניסתה להיות. דווקא הסדק, החספוס והתחושה שהיא נאבקת בכל מילה הפכו אותה לבלתי נשכחת.
היא לקחה קול שנוצר מתוך משבר רפואי והפכה אותו לכלי מוזיקלי שאין שני לו. היא שרה בלדות כאילו העולם עומד להיגמר בעוד ארבע דקות, והצליחה לגרום למיליוני מאזינים להאמין לה בכל פעם מחדש.
טיילר הותירה אחריה עשרות שנות יצירה, שלוש מועמדויות לגראמי, פסגות מצעדים ושירים שממשיכים לחזור לחיים בכל פעם שהרדיו משמיע אותם. בשנת 2023 היא אף קיבלה את עיטור ה-MBE על תרומתה למוזיקה.
אולי זו הסיבה שהשורה המזוהה איתה יותר מכול מקבלת כעת משמעות אחרת: לפעמים מגיע ליקוי חמה מוחלט, אבל הקול שנשאר אחריו ממשיך להאיר.