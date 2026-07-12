הקול שנולד בטעות: 10 דברים שלא ידעתם על בוני טיילר

יש זמרים שזקוקים לכמה שניות כדי שהמאזין יזהה אותם. אצל בוני טיילר זה היה אחרת, הספיקה הברה אחת וכבר המאזינים זיהו שמדובר בה.

הקול הצרוד, העוצמתי והכמעט שבור שלה הפך שירים כמו "Total Eclipse of the Heart", "It’s a Heartache" ו-"Holding Out for a Hero" ללהיטים שחצו מדינות, תקופות ודורות. בשבוע שעבר, ב-8 ביולי 2026, הלכה טיילר לעולמה כשהיא בגיל 75, בבית חולים בפורטוגל, לאחר תקופה של מחלה וניתוח חירום. משפחתה וצוותה מסרו כי נפטרה באופן בלתי צפוי בעקבות המחלה שממנה סבלה.

מאחורי הלהיטים הגדולים הסתתר סיפור חיים שהיה לא פחות דרמטי מהמוזיקה שלה.

1. בוני טיילר כלל לא היה שמה האמיתי

היא נולדה בוויילס בשנת 1951 בשם גיינור הופקינס, וגדלה בכפר סקוון, סמוך לעיר סוונסי. לפני שהתפרסמה היא הופיעה במועדונים מקומיים, תחילה כחלק מלהקה ולאחר מכן כזמרת עצמאית. רק לאחר שנציגי חברת התקליטים ביקשו ממנה לבחור שם במה חדש, נולדה בוני טיילר שאנחנו מכירים.

2. את שמה היא הרכיבה ממילים שמצאה בעיתון

במקום לשכור מומחה למיתוג או לנהל דיונים ארוכים עם חברת התקליטים, טיילר עברה על עיתון, אספה שמות פרטיים ושמות משפחה שנשמעו לה מתאימים, ולבסוף חיברה בין "בוני" ל"טיילר".

השם לא נבחר בגלל משמעות עמוקה או סיפור משפחתי. הוא פשוט נשמע לה נכון. בתוך שנים מעטות הוא הפך לאחד השמות המזוהים ביותר עם מוזיקת הפופ והרוק של שנות ה-80.

3. הקול המפורסם שלה נולד בעקבות ניתוח

הצרידות שהפכה לסימן ההיכר של טיילר לא הייתה חלק מקולה המקורי. בשנות ה-70 היא עברה ניתוח להסרת יבלות ממיתרי הקול. לאחר הניתוח הונחתה שלא לדבר במשך מספר שבועות, אך בשלב מסוים שברה את השתיקה וצעקה מתוך תסכול.

כשהחלימה גילתה שהקול שלה השתנה. הוא הפך מחוספס, עמוק וסדוק יותר. מה שעלול היה לסיים את הקריירה שלה הפך דווקא ליתרון הגדול ביותר שלה. זמן קצר לאחר מכן הקליטה את "It’s a Heartache", והשאר כבר היה היסטוריה.

4. "Total Eclipse of the Heart" היה קשור במקור לערפדים

הלהיט הגדול ביותר שלה לא נכתב בתחילה כשיר אהבה רגיל. היוצר ג'ים סטיינמן סיפר כי הרעיון צמח מתוך פרויקט מוזיקלי שעסק ב"נוספרטו", דמותו של הערפד הקלאסי מהסרט האילם משנת 1922. בשלב מסוים השיר אף נשא רעיון ושם הקשורים ל"ערפדים מאוהבים".

גם בגרסה הסופית נשארה בו התחושה הגותית: חושך, געגוע, תשוקה, אובדן ודרמה כמעט על-טבעית. הקול של טיילר היה בדיוק מה שנדרש כדי להפוך את השיר מבלדה גדולה למופע רגשי כמעט אופראי.

5. היא ביקשה לעבוד עם האיש שמאחורי מיט לוף

בתחילת שנות ה-80 טיילר כבר הייתה זמרת מוכרת, אבל הקריירה שלה איבדה מעט מתנופתה. היא החליטה שהיא רוצה להתרחק מצליל הקאנטרי-רוק שאפיין חלק מהקלטותיה וליצור מוזיקה גדולה ותיאטרלית יותר.

לשם כך היא פנתה לג'ים סטיינמן, האיש שהיה מזוהה עם האלבום הענק "Bat Out of Hell" של מיט לוף. החיבור ביניהם הוליד את "Total Eclipse of the Heart" ואת האלבום "Faster Than the Speed of Night", שהביא אותה לשיא הקריירה.

6. היא שברה שיא בריטי היסטורי

בשנת 1983 הגיע האלבום "Faster Than the Speed of Night" למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי. בכך הפכה טיילר לזמרת הבריטית הראשונה שאלבום שלה נכנס ישירות למקום הראשון במצעד.

באותה שנה הגיע גם "Total Eclipse of the Heart" למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי ונשאר בפסגה במשך שבועיים. טיילר נותרה גם האמנית הוולשית היחידה שהגיעה למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי.