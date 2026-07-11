חילי טרופר חוזר בו ומודה: "זו הייתה טעות"

חבר הכנסת חילי טרופר הציב הערב (מוצאי שבת) קווים אדומים ברורים ונוקשים לקראת המערכת הפוליטית הבאה. בריאיון מיוחד לתוכנית "פגוש את העיתונות", שלל טרופר באופן מוחלט את האפשרות שיסייע לראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב קואליציה, אך במקביל הציב תנאי סף נוקשה שמרחיק אותו גם מראשי גוש האופוזיציה הנוכחי.

כשנשאל טרופר האם ישלים לנתניהו רוב של 61 מנדטים במידה והדבר יהיה תלוי באצבעותיו, השיב נחרצות: "חד משמעית לא". מנגד, חבר הכנסת הציב קו אדום בוהק גם כלפי הצד השני של המפה הפוליטית, והצהיר כי הוא מתנגד באופן מוחלט להקמת ממשלה שתהיה תלויה או תישען על המפלגות הערביות.

עמדה זו של טרופר חושפת באופן פומבי את הפער האידיאולוגי שנפער בינו לבין שותפו הפוליטי לשעבר, גדי איזנקוט, העומד כעת בראש מפלגת "ישר!". טרופר ביקש להנמיך את גובה הלהבות האישיות אך עמד על העיקרון: "אני לא מדבר על גדי, אני מאוד אוהב ומעריך אותו ואנחנו בקשר טוב. אין לי סימן שאלה סביב הציונות של גדי, אבל אני מדבר על עמדתי".

בהמשך הריאיון פירט טרופר את תפיסת עולמו לגבי הרכב הממשלה הראוי למדינת ישראל בעת הזו, ומתח ביקורת גם על הסיעות החרדיות. "אני בעד ממשלה ציונית בלבד", הסביר, "המפלגות החרדיות והערביות בחרו לא להיות חלק מהסיפור הציוני. זה הכי רחוק משנאה שיש, אבל ישראל צריכה היום ממשלה ציונית".

כאשר התבקש להתעמת עם העובדה שבעבר הוא עצמו ישב בממשלות שונות שנשענו על תמיכת הציבורים הללו, בחר טרופר להכות על חטא ולהודות בטעות פוליטית: "ישבתי בשורה של ממשלות, זה היה כמעט תמיד בתוך אילוצים. היום אני יודע להגיד שהממשלה ההיא לא הייתה נכונה, בטח אל מול המשימות שלנו היום".