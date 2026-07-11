הרב יצחק יוסף: אין שום סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה

הרב הראשי לישראל לשעבר, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נתפס בהתבטאות חריגה, ואמר כי בעוד שיש מי שעוד עשויים לחזור בתשובה, לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו אין לדבריו סיכוי לכך.

במהלך שיעורו השבועי אמר הרב יוסף: "אנחנו נמצאים בעוונות הרבים במדינה חילונית. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה".

בהמשך חילק בין מי שלדבריו עוד יכולים לשנות את דרכם לבין מי שלא.

"יש כאלו שיחזרו בתשובה, ויש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה", אמר.

לאחר מכן הזכיר את ראש הממשלה ואמר: "לא שייך. מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שהוא יחזור בתשובה".

בהמשך דבריו הזכיר גם את חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט והוסיף: "אייזנקוט אולי יחזור בתשובה".