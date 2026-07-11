נועה קירל פורצת בבכי: "חושבים את זה בגלל שאני צעירה"

רגע דרמטי ומרגש במיוחד נרשם הערב (מוצ"ש) בפרק "דה וויס" ברשת 13, כאשר הכוכבת הצעירה נועה קירל לא הצליחה לעצור את הדמעות ופרצה בבכי במהלך חילופי דברים עם השופט שלצידה, שלומי שבת.

הכל התחיל כשקירל שיתפה בתחושותיה המורכבות לגבי הגיל הצעיר שלה והאופן שבו היא נתפסת בעיני הציבור: "לפעמים יכולים לחשוב עליי, בגלל שאני צעירה, שאולי אין בי את העומק הזה", הודתה בכנות.

עידן רייכל לא נשאר אדיש, קטע אותה מיד ויצא להגנתה: "בטח שיש בך את העומק הזה". הוא אף הזכיר לה הודעה ששלח לה בעבר בזמן שעבדו יחד בפסטיגל, ובה כתב לה שהיא עושה בית ספר לכולם ומהווה השראה ענקית – לא רק לילדים, אלא גם למבוגרים.

המחמאה החמה והתמיכה הקולגיאלית עשו את שלהן, וקירל הנרגשת, בעיניים דומעות, אמרה: "יש לך את הכי העומק שיש בעולם... אני לא יודעת למה אני בוכה, אבל יש בך משהו שמרגש אותי בלי קשר".

מי שסיכם את הרגע בצורה הטובה ביותר היה סטטיק, שהתמוגג מהחיבור בין השניים ואמר: "זו ספורטיביות, אחי. ככה עושים את זה, ככה מתחרים. תראה, עם אהבה, עם חיבוקים, ככה עושים את זה".