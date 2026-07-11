אבל כבד בעולם הכדורגל העולמי והאפריקני: קשר נבחרת דרום אפריקה, ג'יידן אדמס, הלך היום (שבת) לעולמו בגיל 25 בלבד. מותו הפתאומי, שהגיע קצת פחות משבועיים לאחר שערך את הופעתו האחרונה במדי הנבחרת במשחקי גביע העולם, הכה בתדהמה את עולם הספורט במדינה. נסיבות המוות הטרגיות טרם פורסמו באופן רשמי.

נציגיו של השחקן ובני משפחתו אישרו את הבשורה הקשה לכלי התקשורת המקומיים בדרום אפריקה. מועדון הפאר בו שיחק, ממלודי סאנדאונס, נמנע בשלב זה מיציאה בהצהרה רשמית, וזאת בהתאם לבקשתם המפורשת של בני המשפחה המבקשים לשמור על פרטיותם ברגעים הקשים הללו.

ברנדין ג'ונסון, המנטורית המלווה את אדמס לאורך הקריירה, אישרה בכאב את דבר פטירתו: "הכול עדיין טרי מאוד. המשפחה לא מסוגלת כרגע לדבר עם אף אחד. האובדן הזה קרע את כולנו. רק עכשיו הוא חזר מהמונדיאל, ואף אחד לא ציפה לדבר כזה".

ג'ונסון שיתפה כי קיימה שיחה עם הקשר הצעיר רק יומיים לפני מותו, ביום חמישי האחרון, ושום דבר לא העיד על הבאות: "הוא היה חיובי מאוד לגבי העתיד. הוא התרגש לחזור אחרי המונדיאל, אחרי שזכה בליגת האלופות של אפריקה, וידע מה מצפה לו. הוא היה מוכן. אין לי מילים, אנחנו רק מבקשים לכבד את פרטיות המשפחה".