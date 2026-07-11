חשד לרצח בירושלים ( דוברות המשטרה )

לילה אלים ומטריד התרחש הערב (שבת) ברחבי הארץ, כאשר שלושה אירועי אלימות קשים התרחשו במקביל בשלוש זירות שונות - בירושלים, בתל אביב ובחיפה. כוחות משטרה גדולים הוזנקו לזירות והחלו בחקירות מקיפות.

באירוע הראשון, כוחות המשטרה בירושלים הוזעקו בעקבות חשד לרצח בשכונת נחלאות במרכז העיר. גבר פונה מהמקום במצב אנוש לבית החולים ומאוחר יותר נקבע מותו בבית החולים. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב יחד עם פיקוד המרחב וגורמי המחוז. כוחות משטרה סגרו את הזירה, חוקרי מז"פ אוספים ממצאים וראיות. במקביל, מבוצעות סריקות נרחבות בשטח לאיתור מעורבים.

חשד לרצח בירושלים ( דוברות המשטרה )

פיצוץ בצפון תל אביב

באירוע נפרד בצפון תל אביב, שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירה בעקבות חשד להשלכת פריט אמל"ח. במהלך הלילה התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות שמיעת פיצוץ סמוך לבניין מגורים בצפון העיר, כתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש, אך למרבה המזל לא היו נפגעים.

שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי. גורמי המשטרה ממשיכים בבדיקת הנסיבות המדויקות ובחיפוש אחר חשודים.

שני פצועי דקירה בחיפה

באירוע השלישי, שוטרי תחנת חיפה פתחו לפני זמן קצר בחקירה עם קבלת דיווח אודות שני פצועי דקירה שפונו מאזור חופי הרחצה בעיר לבית החולים רמב"ם. על פי החשד, הפציעות נגרמו בעקבות קטטה במקום, כאשר שני הפצועים, בשנות ה-30 לחייהם ותושבי בסמת טבעון, הגיעו לבית החולים במצב קשה על פי גורמי הרפואה.

שוטרי מרחב כרמל הגיעו לזירה מיד עם קבלת הדיווח, והחלו באיסוף ממצאים ובסריקות נרחבות, לצד חוקרי הזיהוי הפלילי. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, ונסיבות המקרה המדויקות נבדקות.

שלושת האירועים מצטרפים לשרשרת ארוכה של אירועי אלימות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. המשטרה ממשיכה בחקירות המקבילות ובניסיון לאתר את המעורבים באירועים.