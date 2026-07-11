סיום דרמטי לסערה הפנימית במפלגת "הדמוקרטים": חבר הכנסת לשעבר מוסי רז הודיע היום (שבת) כי בית הדין של המפלגה קיבל את הערעור שהגיש יחד עם הפעיל החברתי אבי דבוש נגד החלטת ועדת הבחירות. השניים יוכלו כעת להתמודד במסגרת משבצת הייצוג השמורה למצטרפים מקרב מרצ.

"שמח לעדכן שהתקבל הערעור של אבי דבוש ושלי", כתב רז בחשבון הטוויטר שלו. "הם יוכלו להתמודד במסגרת הבטחת הייצוג השמורה למצטרפים מקרב מרצ". רז הוסיף והודה לעורכת הדין.

הסערה שהובילה לערעור

ההחלטה מסיימת סערה פנימית שהחלה בחודש שעבר, כאשר ועדת הבחירות של מפלגת הדמוקרטים קבעה כי חמישה מועמדים בפריימריז לא יוכלו להתמודד במסגרת השריונים למרצ מסיבות טכניות. על פי הקביעה, המועמדים לא עמדו בתנאי הסכם האיחוד עם המפלגה, לפיו נדרש לשלם דמי חבר למרצ באחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024 ולמלא טופס מיוחד בתוך תשעה חודשים ממועד אישור ההתפקדות.

בעקבות ההחלטה, רז ודבוש – שניהם אנשי מרצ ותיקים – נאלצו להתמודד לרשימה הכללית. רז, ששימש בעבר כמזכ"ל מרצ וכיהן מטעמה במספר קדנציות בכנסת, הגיב בזעם על ההחלטה. "ועדת הבחירות מנסה למחוק 30 שנות פעילות שלי במרצ ויורקת בפרצוף של עשרות אלפי מתפקדי מרצ והדמוקרטים", האשים אז בחריפות.