המפיקה הוותיקה מרים עציוני הלכה לעולמה בגיל 88. עציוני, שנחשבת למפיקה הראשונה בתרבות הישראלית, ניהלה לאורך עשרות שנים את הקריירות של אומנים מובילים בתרבות הישראלית, ביניהם חנה לסלאו, גברי בנאי, נתן דטנר ואודיה קורן.

במהלך קריירה ארוכה ומרשימה, עציוני הקימה את אחת מחברות ההפקה הראשונות בישראל וליוותה דור שלם של אומנים ישראלים. היא נחשבת לחלוצה בתחום ההפקה והאמרגנים בישראל, בתקופה שבה המקצוע עדיין היה בחיתוליו.

פרסי מפעל חיים על תרומה לתרבות

על תרומתה המשמעותית לתרבות הישראלית, זכתה עציוני בפרסי מפעל חיים יוקרתיים מטעם אקו"ם, אמ"י ואיגוד המפיקים והאמרגנים. הפרסים הוענקו לה הכרה בעשרות שנות פעילות ובתרומה ייחודית לעיצוב הנוף התרבותי בישראל.

עציוני ייצגה דור של מפיקים שהאמינו באומנים הישראלים ופעלו למען קידום הקריירות שלהם, לפני שהתעשייה התרבותית התמסחרה והפכה למה שהיא היום. היא ידעה לזהות כישרונות ולטפח אותם, ורבים מהאומנים שליוותה הפכו לשמות מרכזיים בתרבות הישראלית.

דור של מפיקים שעיצבו את התרבות

בשנים האחרונות, התרבות הישראלית נפרדה ממספר מפיקים ויוצרים מהדור המייסד. לפני כשלושה חודשים הלכה לעולמה המפיקה דנה עדן בגיל 52, שהפיקה את סדרות הטלוויזיה "טהרן", "שקשוקה" ו"חלומות נעורים". עדן נמצאה ללא רוח חיים בחדר מלון באתונה במהלך צילומי העונה החדשה של "טהרן".

גם בעולם הקולנוע, יוצרים רבים מספרים על האתגרים בהפקת סרטים בישראל. הבמאי דוד קריינר סיפר לאחרונה על הדרך הקשה שעבר בהפקת סרטו הראשון "ב-72 לא הייתה מלחמה", כשצילם עם צוות מתנדבים וללא תקציב מסודר, מתוך אמונה ביצירה הקולנועית.