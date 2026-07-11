משרד הבריאות הודיע היום (חמישי) על הסרת אזהרת הרחצה בחופי גלי גליל צפון ודרום בנהריה, זאת לאחר קבלת תוצאות בדיקות מי ים תקינות המעידות על כך שאיכות המים חזרה לרמה המאפשרת רחצה בטוחה.

האזהרה שהוטלה בימים האחרונים הוסרה בעקבות דיגום שגרתי שערך המשרד, שממנו עלה כי רמות הזיהום במי הים ירדו והחופים חזרו לעמוד בתקני הבטיחות הנדרשים. תוצאות הבדיקות הבקטריאליות שהתקבלו במעבדות המשרד אישרו כי אין עוד סכנה בריאותית לציבור המתרחצים.

במשרד הבריאות הבהירו כי ההחלטה להסיר את האזהרה התקבלה בתיאום מלא עם שירות המזון והיא מבוססת על נתונים מדעיים ברורים. הגורמים המקצועיים במשרד ממשיכים לעקוב באופן שוטף אחר איכות מי הים בכלל חופי הארץ ולדגום באופן קבוע.

יצוין כי בחודשים האחרונים הוציא משרד הבריאות מספר אזהרות רחצה בחופים שונים ברחבי הארץ, בעיקר בעקבות מזג אוויר סוער שגרם לזרימת מי נגר וניקוז מזוהם לים. במקרים אחרים, כמו בחופי תל אביב, האזהרות הוסרו בהדרגה לאחר שתוצאות הדיגום חזרו לשגרה.

המשרד מזכיר לציבור כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד, וכי יש להקפיד על הנחיות הבטיחות המפורסמות בכל חוף. בנוסף, הציבור מתבקש להימנע מכניסה למים במקומות שבהם מתנוססים דגלים אדומים או שיש אזהרות פעילות.

תושבי נהריה והאזור יכולים כעת לחזור ליהנות מהרחצה בחופי גלי גליל, שהם מהחופים הפופולריים ביותר בצפון הארץ. עם זאת, המשרד ממשיך לעקוב אחר המצב ויפרסם עדכונים במידת הצורך.