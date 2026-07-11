הקיץ מגיע בגדול: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

השירות המטאורולוגי מפרסם את תחזית מזג האוויר לימים הקרובים, וממנה עולה כי מגמת ההתחממות ההדרגתית תימשך לאורך כל השבוע, כאשר שיא החום צפוי להגיע לקראת סוף השבוע, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון (12.07) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, שתהיה מורגשת בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, שם הן יחזרו להיות רגילות לעונה. לאורך מישור החוף ימשיך להיות הביל עם אחוזי לחות גבוהים.

בימים שני ושלישי (13.07-14.07) לא יירשם שינוי ניכר במזג האוויר. המערכת תישאר יציבה, מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יוסיפו להיות רגילות וממוצעות לעונה. במישור החוף הלחות הגבוהה תימשך ותורגש הכבדה בעומס החום.

ביום רביעי (15.07) יורגש שינוי ראשון במגמה, כאשר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות ברחבי הארץ.

ביום חמישי (16.07) מגמת ההתחממות תימשך עם התחממות קלה נוספת. בשלב זה הטמפרטורות כבר יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרי ישראל. במישור החוף יוסיף להיות הביל ומכביד.