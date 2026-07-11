מוג'תבא ח'אמנאי ( סוכנות הידיעות האיראנית )

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן הגיעה לשיא חדש במהלך סוף השבוע, כאשר המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, פרסם מסר חריף בו הבהיר כי נקמה על מות אביו "חייבת בהחלט להתרחש" - וכי מדובר ב"דרישה של האומה כולה".

המסר של ח'אמנאי הבן מגיע שעות ספורות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום חריף לעבר טהרן על רקע קריאות איראניות להתנקש בו במהלך הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר. "1,000 טילים נעולים וטעונים" טראמפ פרסם במהלך השבת הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה מסר: "1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האיסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם, אם ממשלת איראן תממש את איומה, שהושמע ברחבי הגלובוס, להתנקש, או לנסות להתנקש, בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה, בי!" בריאיון ל"ניו יורק פוסט" הוסיף טראמפ והפתיע כאשר מסר: "השארתי הנחיות למקרה שאיראן תצליח להתנקש בי". עם זאת, הוא גם ציין כי "איראן ביקשה להמשיך בשיחות והסכמנו", אך הבהיר במפורש: "הפסקת האש הסתיימה".

דונלד טראמפ ( לירי אגמי / פלאש90 )

הסלמה בשטח

במקביל לחילופי האיומים המילוליים, צבא ארה"ב תקף השבוע עשרות מטרות באיראן, כאשר היקף התקיפה היה הגדול ביותר מאז תחילת הפסקת האש. התקיפות התמקדו באזור מצר הורמוז, כתגובה לתקיפות איראניות על ספינות מסחריות.

בתגובה, איראן תקפה יעדים אמריקניים בכווית ובחריין, ואף שיגרה טילים לעבר ירדן. בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, אם כי ההערכה היא שהעימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת.