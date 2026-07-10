מטורף: זה הסכום שבנט הוציא על קמפיין הבחירות שלו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פתח בחודשים האחרונים בקמפיין בחירות מקיף ואגרסיבי.

על פי הדיווח בכאן 11, הסכום אותו הוציא בנט על מפלגת ׳ביחד׳ עומד על 849,929 שקלים.

יועצו של ראש הממשלה נתניהו, טופז לוק, התייחס לכך ועקץ בחריפות: ‏״שיעור חשוב לחבריי היקרים במחנה חסר האידאולוגיה “רק לא ביבי”: כשאיש ימין אומר את דעתו - זאת לא הסתה.

וכשהנוכל בנט מדבר על “מכונת רעל”, הוא מנסה לשכנע את עצמו, ורק את עצמו, למה יש ציבור כל כך גדול שלא סובל אותו. (מעניין באמת למה 🤦‍♂️)״.

עוד כתב לוק: ״רבים וטובים ניסו לעשות חקירות עומק במטרה להוכיח את קיומה של “מכונה”, אבל מה לעשות שאין כזאת. אין מכונה ואין בוטים - בשונה מהמחנה השני, שכן משתמש בכלים כאלה.

להבדיל מטפטים שמתחלפים לאורך השנים, שהנוכחיים בהם הם איזנקוט, לפיד ובנט, לראש הממשלה נתניהו יש אידאולוגיה אמיתית וחשיפה אורגנית אמיתית. הוא לא צריך לקנות תמיכה ברשת.

אז תמשיכו להמציא לעצמכם סיפורים, ותמשיכו להפסיד בקלפי״.