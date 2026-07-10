לואי ויטון מציגה: אופני על במחיר אסטרונומי

בית האופנה לואי ויטון (Louis Vuitton) ממשיך להרחיב את קולקציית חפצי האספנות היוקרתיים שלו, והפעם לא מדובר בתיק נסיעות או בשעון יוקרתי, אלא בזוג אופני מרוץ מקצועיים ויוצאי דופן מדגם Pinarello Dogma F, שצפויים לחצות בקלות את תג המחיר של 50,000 דולר.
האופניים החדשים נחשפו כחלק מתצוגת הגברים של המותג לאביב-קיץ 2027 בעיצובו של המנהל האמנותי פארל ויליאמס, קולקציה שהוקדשה כולה לתרבות הגלישה והתנועה. הדגם היוקרתי משלב ארכיטקטורת כביש מתקדמת ביותר עם אלמנטים מובהקים של אופנה עילית: שלדה העשויה סיבי פחמן (קרבון) מתקדמים מסוג TorayCa M40X, גימורי כרום מנצנצים, שרשרת מוזהבת, ומיתוג ה-LV האיקוני.
לצד עיצוב מנקר עיניים, מדובר במכונת מרוצים קלה ומהירה במיוחד במשקל של 7.3 קילוגרם בלבד. המפרט הטכני כולל מערכת הילוכים אלקטרונית מתקדמת מסוג Shimano Dura-Ace Di2 המאפשרת החלפת הילוכים בלחיצת כפתור, כידון ואוכף המצופים עור יוקרתי בעבודת יד, וגלגלי שלושה חישורים דרמטיים מבית Princeton CarbonWorks.
האופניים ישולבו בסדרת "היצירות המיוחדות" (Exceptional Creations) של המותג ויימכרו באופן בלעדי והרמטי דרך רשת לואי ויטון ללקוחות נבחרים בלבד. אף שלא פורסם מחיר רשמי, מומחים בענף מעריכים כי לאור מחירם של אופני פינארלו רגילים (הנמדד בעשרות אלפי דולרים) ושיתופי פעולה קודמים של לואי ויטון בתחום, מחירם הרשמי של האופניים החדשים יטפס בקלות אל מעבר לרף 50 אלף הדולרים.