לואי ויטון מציגה: אופני על במחיר אסטרונומי

בית האופנה לואי ויטון (Louis Vuitton) ממשיך להרחיב את קולקציית חפצי האספנות היוקרתיים שלו, והפעם לא מדובר בתיק נסיעות או בשעון יוקרתי, אלא בזוג אופני מרוץ מקצועיים ויוצאי דופן מדגם Pinarello Dogma F, שצפויים לחצות בקלות את תג המחיר של 50,000 דולר.

האופניים החדשים נחשפו כחלק מתצוגת הגברים של המותג לאביב-קיץ 2027 בעיצובו של המנהל האמנותי פארל ויליאמס, קולקציה שהוקדשה כולה לתרבות הגלישה והתנועה. הדגם היוקרתי משלב ארכיטקטורת כביש מתקדמת ביותר עם אלמנטים מובהקים של אופנה עילית: שלדה העשויה סיבי פחמן (קרבון) מתקדמים מסוג TorayCa M40X, גימורי כרום מנצנצים, שרשרת מוזהבת, ומיתוג ה-LV האיקוני.