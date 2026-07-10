"נחל בייצור המוני": מיצובישי מצטרפת לעידן הרובוטים

מיצובישי מוטורס הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הסטארטאפ Highlanders, שצמחה מאוניברסיטת טוקיו, לפיתוח וייצור המוני של רובוטים דמויי אדם. במסגרת ההסכם, הצדדים מתכננים להתחיל בייצור כבר בשנת 2027, כאשר היעד הוא להגיע לקצב של כ-1,000 יחידות בחודש במפעל החברה בקיוטו.

מדובר במהלך חסר תקדים בתעשיית הרכב, כאשר מיצובישי תשלב את יכולות הייצור ההמוני, בקרת האיכות והידע ההנדסי שצברה לאורך עשרות שנים – לטובת פיתוח דור חדש של רובוטים תעשייתיים מתקדמים. בשלב הראשון, הרובוטים ישולבו בתוך קווי הייצור של החברה עצמה, ויבצעו משימות כגון הובלת חלקים והרכבת מנועים.

החברה ציינה כי השימוש הפנימי ברובוטים יאפשר לה לאסוף נתונים תפעוליים קריטיים, אשר יסייעו בשיפור הביצועים והאמינות של המערכות. בהמשך, נשקלת גם האפשרות לשווק את הרובוטים לחברות נוספות, מה שעשוי להפוך את מיצובישי לשחקן משמעותי בשוק הרובוטיקה הגלובלי.

ברקע המהלך עומדת בעיה הולכת ומחריפה ביפן – מחסור חמור בכוח אדם, במיוחד בתעשיות הייצור. שיתוף הפעולה נועד להתמודד עם האתגר הזה באמצעות שילוב בין בני אדם לרובוטים בסביבת העבודה, תוך יצירת מודל תעשייתי חדש.

מנכ"ל מיצובישי, טאקאו קאטו, הגדיר את המיזם כ"צעד לעבר בניית תשתית תעשייתית חדשה שבה בני אדם ורובוטים עובדים יחד". מנגד, מנכ"ל Highlanders, הירויה מסואוקה, הדגיש כי הייצור ההמוני של רובוטים דמויי אדם שפותחו ביפן מהווה "פריצת דרך משמעותית בהתמודדות עם אתגרי העתיד".

המהלך מצטרף למגמה רחבה בתעשיית הרכב העולמית, במסגרתה יצרניות רכב מנצלות את הידע והיכולות שלהן כדי להיכנס לתחום הרובוטיקה – במיוחד על רקע המעבר לרכב חשמלי והשינויים הדמוגרפיים הגלובליים.