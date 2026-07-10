מפתיע את התעשייה: אילון מאסק מכתיר את מודל ה-AI הטוב ביותר

במהלך מפתיע שמעורר הדים ברחבי תעשיית הבינה המלאכותית, אילון מאסק הודה כי טעה בהערכתו כלפי חברת אנטרופיק - ואף עתה מגדיר אותה כ" המובילה בתחום ה-AI". מדובר בשינוי חד בעמדתו של מאסק, שבעבר הביע ספקות בנוגע ליכולת החברה להתחרות בשחקניות הגדולות.

המהלך מגיע בעיצומה של תקופה יוצאת דופן עבור אנטרופיק. מודלי Mythos ו-Fable שהושקו ביוני האחרון זכו להכרה רחבה כאחד הדורות המתקדמים ביותר של מערכות בינה מלאכותית, עם דגש על יכולות הסקה מתקדמות ועבודה סוכנתית (agentic). למרות עצירה זמנית בעקבות מגבלות ייצוא אמריקאיות, חזרו הדגמים לפעילות מלאה בתחילת יולי.

במקביל, אנטרופיק ממשיכה לבסס אחיזה עמוקה בשוק הארגוני. דגם Fable 5, המיועד בעיקר למשימות מורכבות ולפיתוח תוכנה, זמין דרך פלטפורמות הענן של אמזון, גוגל ומיקרוסופט - שילוב שמעניק לה חשיפה רחבה במיוחד. הצלחתה בתחום הקוד והפרודוקטיביות כבר מתורגמת להכנסות משמעותיות, כולל רווח רבעוני של מעל מיליארד דולר.

אחד הפרטים המסקרנים ביותר בסיפור הוא הקשר העסקי הישיר בין מאסק לאנטרופיק. החברה שוכרת את תשתית המחשוב האדירה Colossus 1 של SpaceX בטנסי - הכוללת יותר מ-220 אלף מעבדי GPU של NVIDIA וקיבולת של מעל 300 מגה-וואט. ההסכם, שנחתם לתקופה של 180 יום, כולל סעיף יציאה הדדי, אך מאסק הבהיר כי אין בכוונתו "לחתוך" את הגישה של אנטרופיק למשאבים.

במקביל, גם xAI של מאסק ממשיכה לפתח את משפחת מודלי Grok, כאשר גרסת Grok 4.5 מציגה ביצועים תחרותיים מול Claude Opus 4.8 - דגם הדגל של אנטרופיק. דווקא על רקע התחרות הישירה, ההצהרה של מאסק נתפסת כחריגה, ואולי אף מעידה על השפעתם של אינטרסים כלכליים ותלות בתשתיות.

הערכת השווי של אנטרופיק, לפי דיווחים עדכניים, חצתה את רף ה-1.2 טריליון דולר בשוק המשני - זינוק דרמטי שממקם אותה בצמרת חברות הטכנולוגיה בעולם. עם הכנסות שנתיות שזינקו מ-9 מיליארד דולר ליותר מ-60 מיליארד בתוך זמן קצר, נראה כי החברה לא רק מובילה טכנולוגית - אלא גם מצליחה לתרגם זאת לעוצמה עסקית.