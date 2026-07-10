״אם זה יקרה, זו תהיה מכה קשה מאוד לימין״

העיתונאי עמיחי אתאלי, התייחס היום (שישי) לסערה החדשה סביב ראש השב״כ דוד זיני, לאחר שמגיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו, חשף כי הוא נפגש איתו לדון על ההדלפה לחדשות 12.

בדבריו פנה אליהם אתאלי לראש השב״כ: ״דוד זיני היקר, אני באמת מעריך אותך, עודני דבק בכך שאתה איש ממלכתי, שפשוט עושה כל טעות אפשרית על רקע של תום לב או יוהרה.

‏תתעסק בעבודה חביבי - כל דבר אחר שאתה נוגע בו הופך לפארסה. אם הקדנציה שלך תיכשל, זאת תהיה מכה קשה מאוד לימין ולציבור החרד"לי, מכה שיהיו לה השלכות ארוכות טווח.

‏אם אפילו מטורלל כמוני כבר לא יכול להגן על השטויות שלך, אנחנו בבעיה״.