מצרפת, באהבה: לואי ויטון חוזרת למסלול עם ראלי מכוניות קלאסיות יוקרתי 

תמונה חלקית של הרכבים שיקחו חלק במסלול ( צילום:LW )

בית האופנה הצרפתי הנודע לואי ויטון (Louis Vuitton) מנער את האבק ממזוודות העור ההיסטוריות שלו ומחזיר אותן למקום שבו הכל התחיל: תאי המטען של מכוניות קלאסיות. החברה אישרה רשמית את חזרתו של ראלי המכוניות ההיסטורי שלה, שייקרא מעתה ה-"Dolomites Classic Run". האירוע היוקרתי יתקיים בספטמבר הקרוב, רגע לפני הזנקת הגראנד פרי האיטלקי של פורמולה 1.

עבור מותג העל, לא מדובר בגימיק שיווקי חדש, אלא בקאמבק מפואר; זהו הראלי הראשון שעורך בית האופנה מאז ה-"Serenissima Run" המפורסם שנעל את שעריו בשנת 2012. למעשה, ההיסטוריה של לואי ויטון שזורה מזוויות נוף גלוייתיות וצי רכב המורכב ממתכות יקרות עוד מתחילת המאה הקודמת.

מזוודות עור של לואי ויטון עבור רכבי יוקרה - 1909 ( צילום: יצרן )

מחלונות ונציה ועד למסלול של מונזה המסלול השנה נשמע כמו פנטזיה מוטורית לחובבי האריסטוקרטיה. המכוניות ההיסטוריות יתקבצו בנקודת הזינוק הסמוכה לוונציה, בווילה פיזאני (Villa Pisani) האייקונית שבשטרא, לאורך ריביירת ברנטה. משם, יטפס הראלי התחרותי אל פסגות הרי הדולומיטים – רכס הרים עוצר נשימה המוכר כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. לאחר מסע מפותל ומאתגר של כ-370 מיילים (כ-600 קילומטרים), תתגלגל השיירה הנוסטלגית ישירות אל מתחם מונזה ב-4 בספטמבר. התזמון אינו מקרי: המכוניות הקלאסיות יקיימו מצעד ראווה חגיגי על מסלול ה-"Autodromo Nazionale" במהלך טקס הפתיחה של סוף השבוע של הפורמולה 1. מדובר בדרך מרהיבה במיוחד להזכיר לעולם כי לואי ויטון הוא גם השותף הרשמי של סבב ה-F1 העולמי כיום. בהמשך השבוע, המכוניות המשתתפות יוצגו לרווחת הקהל בתערוכה מיוחדת בווילה ריאלה (Villa Reale) בפארק מונזה, ואילו טקס הענקת הפרסים הרשמי והנוצץ ייערך בקסטלו ספורצסקו (Castello Sforzesco) שבמילאנו.

פרסום ישן של אירוע הראלי ( צילום: יצרן )

הרבה לפני תיקי היד: המזוודה שהניעה את עולם הרכב

הזיקה של המותג הצרפתי לעולם המוטורי עמוקה בהרבה מפרסום חסויות מודרני. בשלהי המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, כאשר תעשיית הרכב הייתה בחיתוליה, המכוניות היו רחוקות מלהיות פרקטיות או אטומות לפגעי מזג האוויר. לואי ויטון, כיצרן מזוודות גאון, פתר לנהגים העשירים בעיות אמיתיות: הוא ייצר ארגזי גג מעוגלים שהתאימו במדויק לצורת הגלגל הרזרבי, ומזוודות עמידות למים ואבק שהוצמדו לחלקן האחורי של המכוניות.

פייטרו בקארי, יו"ר ומנכ"ל לואי ויטון, התייחס לאירוע בהתרגשות וציין כי ההיסטוריה העשירה של בית האופנה היא "מעיין בלתי נדלה של רעיונות והשראה". במקרה של הראלי באלפים האיטלקים – קשה מאוד להתווכח איתו.