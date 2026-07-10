Pagani Huayra 70 Derecho. ( צילום: יצרן )

הוראסיו פגאני, מייסד יצרנית מכוניות-העל האיטלקית, חוגג 70 עם מכונית שמתאימה בדיוק למורשת שבנה: Pagani Huayra 70 Derecho.

המכונית היא השנייה מתוך סדרה מצומצמת של שלושה דגמי Huayra 70 בלבד, שנוצרו לציון יום הולדתו. היא נחשפה בפסטיבל גודווד באנגליה, ושמה נלקח ממערכת סופות מהירה ואלימה המסוגלת לגרום להרס לאורך מאות קילומטרים. ה-Derecho מצוידת במנוע V12 בנפח 6.0 ליטרים עם שני מגדשי טורבו, שפותח על ידי מרצדס-AMG. המנוע מפיק 864 כוחות סוס ומומנט של כ-1,100 ניוטון-מטר.

Pagani Huayra 70 Derecho. ( צילום: יצרן )

Pagani Huayra 70 Derecho. ( צילום: יצרן )

אחד הפרטים המפתיעים ביותר הוא תיבת הילוכים ידנית בעלת שבעה הילוכים. בתקופה שבה רוב מכוניות-העל מסתמכות על תיבות אוטומטיות מהירות ומערכות ממוחשבות, פגאני בחרה להחזיר את הנהג למרכז החוויה.

גם העיצוב יוצא דופן. המרכב קיבל ציפוי שקוף בגוני כתום פנינה וכחול כהה, שמאפשר לראות את אריג סיבי הפחמן שמתחתיו. לכך מצטרפים גלגלי טיטניום, תא נוסעים פתוח וריפודי עור לבנים עם תפירה כחולה.

Pagani Huayra 70 Derecho ( צילום: יצרן )

Pagani Huayra 70 Derecho. ( צילום: יצרן )

המחיר הרשמי לא פורסם, אך בהתחשב בנדירות ובמחירי הדגמים המיוחדים של החברה, ההערכות הן שהוא עשוי להגיע לעשרות מיליוני דולרים.

עבור פגאני, זו אינה רק מכונית יום הולדת. זו הצהרה: גם בגיל 70, הוא עדיין מאמין במנוע V12, בגיר ידני ובמכונית שנבנית לא רק כדי להיות מהירה, אלא כדי להיות יצירת אמנות על גלגלים.