איראן באיום לישראל: ״תחטוף מכה קשה״

ברקע ההסלמה הביטחונית בין ארה״ב לאיראן, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שיגר היום (שישי) איום חריף לישראל.

בדבריו הוא אמר: ״הדמות השנואה ביותר בעולם (כוונתו לטראמפ - ה״ה) הפנתה שוב כלפי האומה האיראנית הגדולה, את אותן המילים המתארות באמת אותו עצמו. הוא כועס על עוצמתו של האפוס ההיסטורי שחוללו עמי איראן ועיראק במסע הלוויה של גופתו הטהורה של המנהיג השהיד״.

עוד הוא איים: ״כפי שהבהרנו בעבר, כל מתקפה נגד התשתיות שלנו תיענה בתגובה דומה. גם ישראל אינה חסינה. הישות הציונית, האחראית למעשים העוינים, לא תהיה חסינה מפני תגובתנו, כל מתקפה תענה במכה קשה״.