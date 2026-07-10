עיתונאית ערוץ 14 בדרך לפוליטיקה?

כתבת החינוך והבריאות של חדשות 14, אורנית פורן סוויסה, השתתפה בתוכנית 'טעמים של שבת' עם אבי לוי.

במהלך התוכנית היא אמרה: "לא חשבתי שאגיע לטלוויזיה והרדיו, זו לא הייתה הכוונה שלי. החלום שלי היה להיות עורכת דין מתוך תחושה של שליחות".

לדבריה, הדברים קיבלו תפנית כשמצאה את השליחות דווקא בעולם התקשורת, "הגעתי אחרי הצבא לתחנת רדיו מקומית של חיים הכט, והבנתי שעולם התקשורת הוא עולם שצריך אנשים שיעשו את השליחות וייצגו את הקולות – ודאגתי לעשות את זה".

בסיום כשנשאלה היכן היא רואה את עצמה בעוד כ-5 שנים, אמרה פורן סוויסה: "להמשיך לחנך את דור העתיד של ילדי ישראל, לעשות טוב למען עם ישראל ולהיות שם בכל מקום שבו צריך להעביר את המסרים הנכונים". בעוד לוי מיהר להגיב: "שרת החינוך, או שהגזמתי?", השיבה סוויסה: "מי יודע? אני אשמח".