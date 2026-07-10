ינון מגל: "בדרך כלל אני לא מתייחס למפגר הזה"

מגיש ערוץ 14, ינון מגל, התייחס היום (שישי) לסרטון הבחירות של מתמודד 'הדמוקרטים', נאור נרקיס, בו הוא נראה מחריב את מוסדות הדת במדינה.

בדבריו כתב מגל: "בדרך כלל אני לא מתייחס למפגר הזה, נראה לי בזבוז זמן על ליצן. (יכול להיות שאני טועה)

‏אבל מוזר בעיני שעובר בשלווה סרטון שמחריב מוסדות דת בישראל, סטייל טיטוס. ביחוד אחרי ששפי פז נחקרה במשטרה על סרטון AI של פיצוץ בית המשפט העליון... יש מצב שיש פה יחס סלקטיבי?"