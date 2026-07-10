"זו מפלגה שתגנוב קולות מהימין, מדובר על 7-9 מנדטים"

הסקרים האחרונים מציגים תמונה בעייתית מאוד עבור גוש הליכוד, שמתנדנד על 50-52 מנדטים.

מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של 'מעריב', התייחס לאותם סקרים ואמר כי "ישנם 7-9 מנדטים של אנשי ימין שהצביעו למפלגות ימין כאלה ואחרות, אבל סולדים ממפלגות הקואליציה הקיימות, כל אחד מסיבותיו.

איתמר בן גביר בכלל לא על הפרק, בצלאל סמוטריץ' קיצוני מדי, אין להם אמפתיה מרובה לבנימין נתניהו ובעיקר הם סולדים מכמה מהדמויות הבולטות בליכוד, שהופכות גם את ההצבעה למח"ל, שאמורה להיות המתונה ממפלגות הימין האחרות, ללא אפשרית מבחינתם".

עוד הוא הוסיף כי "חברי הבית בנו על נפתלי בנט, אבל נאלצו לנטוש עם החבירה ליאיר לפיד. גדי איזנקוט נראה להם כמו אפשרות חביבה אבל דעותיו מעורפלות מדי. הם זוכרים במעומעם את דעותיו השמאלניות, אבל בלית ברירה משכנעים את עצמם שאולי השתנה. או שהזיכרון שלהם עצמם כבר לא מה שהיה.

המפלגה החדשה, בעיקר אם תתחיל לעבור באופן יציב את אחוז החסימה בסקרים, היא בדיוק הבית שלו ציפו. נכון שיועז הנדל וחילי טרופר לא ממש אטרקטיביים, אבל חיבור שלהם לבני גנץ ודדי שמחי או כל קונסטלציה אחרת של מפלגת סלט ירקות, המערבבת את כל המי ומי לתערובת לא ברורה של אישים ודעות, יכולה להיות מספיקה כדי להוציא אותם מהדילמה המציקה שהפריעה להם עד כה".

לסיופ כתב מתי: "נתניהו יודע שאותה חבורה מורחבת תעשה הכל כדי לטשטש את מה שלו ברור כשמש - מדובר במפלגה שנועדה לקחת קולות מהימין כדי להעביר אותם לממשלה בראשות איזנקוט. מפלגת הונאה חדשה עם הרבה קריצות עין אבל עם בית גידול טבעי אחד. כמעט כולם יוצאי הממשלה הקודמת. כולם בלי יוצא מן הכלל יעדיפו לחזור אליה".