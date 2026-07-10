יעקב ברדוגו חושף: נפגשתי איתו ב-6 עיניים

ראש השב"כ דוד זיני, נפגש בימים האחרונים עם מגיש ערוץ 14, יעקב ברדוגו.

ברדוגו אמר בקולו ברדיו 'גלי ישראל' כי הוא נפגש ב-6 עיניים עם דוד זיני, ושאל אותו לגבי החקירה נגד ההדלפה לכאורה לחדשות 12.

בהמשך לכך, התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לראש הממשלה בנימין נתניהו, לראש השב"כ דוד זיני וליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה, בדרישה לקבל את התייחסותם לפרסומים על פגישה שהתקיימה בלשכת ראש השב"כ במטה הארגון בתל אביב עם יעקב ברדוגו.

בהודעה מטעם התנועה לאיכות השלטון, נמסר כי הפנייה מגיעה על רקע הפרסומים בעניין הכוונה לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12, בעקבות חשדות לכאורה להדלפת מועד תקיפת חיל האוויר באיראן בסוף פברואר - התקיפה החשאית שפתחה את מלחמת "שאגת הארי".

ברדוגו, שקרא בפומבי במספר הזדמנויות לפתוח בחקירה נגד הערוץ המתחרה, סיפר בעצמו בשידור על הפגישה: לדבריו, ישב עם ראש השב"כ ועוזרו בלשכה, "שלושה בחדר", ב"שיחה ארוכה", והגיע כהגדרתו "לסוגיה אחת" בלבד.

התנועה לאיכות השלטון מבקשת לאשר את דבר קיומה של הפגישה ולמסור את פרטיה: מועדה ומקומה המדויקים, זהות כל המשתתפים בה ותפקידם, והאם התקיימו בין ראש השירות לברדוגו פגישות, שיחות או תקשורת נוספת לפניה או אחריה.

התנועה מבהירה במכתב כי אמנם השב"כ מוחרג מהוראות חוק חופש המידע, אך בנסיבות האלה ההחרגה נסוגה מפני האינטרס הציבורי: תכלית ההחרגה היא הגנה על חשאיות עבודת השירות, שיטות פעולתו וזהות עובדיו, והיא אינה מקנה פטור מהתייחסות לפגישה שאחד ממשתתפיה כבר פרסם ברבים את דבר קיומה ותוכנה, ושממילא לא עסקה בנושאים מסווגים, כמתחייב מכך שהאורח אינו מחזיק בסיווג ביטחוני.

התנועה מפנה בהקשר זה לפסיקת בית המשפט העליון, שקבעה כי השב"כ, ככל רשות ציבורית, הוא נאמן הציבור, וכי ככל שבידי הרשות לשתף את הציבור במידע - עליה לעשות כן, בין על פי דין ובין על פי שיקול דעת והשכל הישר.