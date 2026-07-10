רמז ליצחק עמית? "בג"ץ הוא עיר מקלט לשופטים עבריינים"

חברת הכנסת טלי גוטליב, התראיינה היום (שישי) ברדיו 'גלי ישראל ועלתה למתקפה נגד שופטי בית המשפט העליון.

בדבריה אמרה גוטליב: "בג"ץ הוא עיר מקלט לשופטים עבריינים כי החוק קבוע שנושא משרה שיפוטית נהנה מחסינות מוחלטת מעבירות פליליות שהוא מבצע, בג"ץ מאיימים כי הם ירדו מהפסים הם באמוק נגד הממשלה.

יצחק עמית כתב שהוא מתערב בחקיקה או במינויים כי הממשלה הספציפית הזו לא יודעת למנות. זאת היהירות שלהם, בג"ץ עושה בכוונת מכוון כדי לייאש את הימין, כדרך היחידה של השמאל לשלוט פה. הדרך שלהם היא החלשת וייאוש אנשי הימין".