התפללו לרפואתו: הח"כ לשעבר מאושפז בטיפול נמרץ

חבר הכנסת לשעבר צבי הנדל, מאושפז בטיפול נמרץ בעקבות סיבוך של דלקת ריאות.
משפחתו פנתה היום (שישי) לציבור בבקשה לקרוא תהילים ולהתפלל לרפואתו. שמו לתפילה: צבי מרדכי בן זהבה.
הנדל בן ה-76, הוא דודו מצד אביו של חבר הכנסת לשעבר ושר התקשורת לשעבר, יועז הנדל, שהודיע בשבוע האחרון על הקמת מפלגה חדשה יחד עם חילי טרופר.
0 אחוז עניין יש לממשלה הזאת באנשים הגונים כמו צבי הנדל שבאמת נלחמו בשבילנו. היום כדי לקבל יחס מהקואליציה הזאת אתה חייב להיות שקרן מקצועי או מקורב לצלחת. פשוט מדהים איך שהפקרתם את האזרח הפשוט לטובת הקומבינות שלכם...