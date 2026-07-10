התפללו לרפואתו: הח"כ לשעבר מאושפז בטיפול נמרץ

חבר הכנסת לשעבר צבי הנדל, מאושפז בטיפול נמרץ בעקבות סיבוך של דלקת ריאות.

משפחתו פנתה היום (שישי) לציבור בבקשה לקרוא תהילים ולהתפלל לרפואתו. שמו לתפילה: צבי מרדכי בן זהבה.

הנדל בן ה-76, הוא דודו מצד אביו של חבר הכנסת לשעבר ושר התקשורת לשעבר, יועז הנדל, שהודיע בשבוע האחרון על הקמת מפלגה חדשה יחד עם חילי טרופר.