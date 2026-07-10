דיווח: חמאס פתח במהלך חריג 

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח כי ארגון הטרור חמאס העביר בחודשים האחרונים חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו מקטאר לטורקיה.

לפי הדיווח, המהלך בא לידי ביטוי בהחלטת הארגון לקיים באיסטנבול את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית בחודש מאי, שהסתיימו ללא הכרעה, כאשר גם המשך הליך הבחירות צפוי להתקיים בעיר.

המקורות בחמאס הסבירו כי הסבב נערך באיסטנבול בהשתתפות בכירים מהלשכה המדינית וממועצת השורא. לדבריהם, הסבב יתחדש בקרוב לאחר שיושלם הליך ההצבעה בעזה וביו"ש.

כמו כן, המקורות סיפרו כי רוב בכירי חמאס התגוררו לאחרונה בטורקיה במשך תקופה ממושכת, כולל כאלה שמשפחותיהם מתגוררות בקטאר. הם ציינו כי כל הישיבות נערכות בטורקיה, כולל אלה שעוסקות בהפסקת האש בעזה, בעניינים פנים-ארגוניים ובנושאים אחרים.

כשנשאל אם קיום רוב הישיבות בטורקיה קשור לחשש ביטחוני או למחלוקת עם קטאר, בכיר בחמאס השיב כי לא מדובר במחלוקת עם קטאר, אלא בין היתר בניסיון להקל עליה את המבוכה לאור לחץ אמריקני, שמאחוריו עומדת ישראל, לגרש את בכירי הארגון.