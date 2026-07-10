הותר לפרסום: נמנע אסון ענק בדרום 

משטרת ישראל ושב"כ עצרו ארבעה תושבי הנגב, שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע.

הבוקר (שישי) הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם

במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, נחשפה התארגנות של ארבעה תושבי היישוב שגב שלום, אשר על פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון וכן פיגוע בעיר באר שבע.

בעקבות החשד, במהלך החודשים מאי ויוני 2026, בפעילות מבצעית מסוערבת של לוחמי ימ"ס דרום של מג"ב, נעצרו ארבעת החשודים שהועברו לחקירה.

במסגרת חקירתם בשב"כ ובחוליית פח"ע בימ"ר דרום, עלה כי אחד המעורבים פרסם תחילה ברשתות החברתיות תכנים שיש בהם, על פי החשד, הסתה ותמיכה בפעילות טרור. בהמשך, קשרו המעורבים קשר לקדם פעילות טרור.

לצורך מימוש תכניתם, תכננו החשודים לבצע ירי לעבר תחנת משטרת שגב שלום, לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בעיר באר שבע, ולהקים תשתית טרור שמטרתה לפגוע בכוחות הביטחון השונים הפועלים ביישוב.

בתום החקירה, הוגש הבוקר על ידי פרקליטות מחוז דרום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד החשודים, שחלק מפעילותם החלה עת היו קטינים.

מדובר בהתארגנות חמורה, במסגרתה תכננו צעירים אזרחי ישראל לבצע פעילות טרור. כוונה זו סוכלה מבעוד מועד על ידי משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, בטרם הספיקו החשודים לנקוט בצעדים למימוש תכניתם.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, וימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים בעבירות טרור, המבקשים לפגוע באזרחי ותושבי מדינת ישראל.