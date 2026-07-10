עשרות לוחמים מהסיירות המובילות של צה"ל – צנחנים, גבעתי, גולני, נח"ל, כפיר, לוט"ר ורבמ"ד (היחידה הרב-ממדית) – התכנסו אתמול בבסיס וינגייט לאחד המבחנים המאתגרים והמסכמים ביותר שלהם רגע לפני סיום המסלול והיציאה לשטח: בוחן "ראש חץ".

אם בעבר הבוחן התאפיין בתנאים סטריליים יחסית שכללו ריצת שלושה קילומטרים בבגדי ספורט במסלול מישורי ותחנות מתח ומקבילים, הרי שלאחר הפסקה של שלוש שנים התחרות חזרה בתצורה קרבית ושונה לחלוטין. הריצה המישורית הוחלפה בריצת שני קילומטרים צוותית בתנאי שטח מורכבים של יער ודיונות חול, כאשר כל לוחם נושא על גבו 20 קילוגרמים נוספים מעבר לאלונקה המשותפת. בנוסף, תחנות הכושר המסורתיות הוחלפו במטווח ירי תחת מאמץ פיזי קיצוני.

חלקו השני של יום התחרות הוקדש לקרב מגע ופוצל לשני שלבים. בשלב הראשון נבחנו הלוחמים על מיומנויות ותרחישים מבצעיים כמו ניסיונות חטיפת נשק, דקירות ואזיקה, מול "תוקף" אגרסיבי שהגיע מהיחידות המתחרות. בשלב השני עברו הלוחמים לקרבות ידיים ורגליים ישירים בזירה למשך כדקה וחצי עד שתי דקות של אגרוף דומיננטי.

"השינויים הללו נעוצים בהפקת לקחים מהלחימה הממושכת", מסבירה רס"ן מ', רמ"ד תורה ומחקר במטה מערך כושר קרבי. "הבנו שהדברים שנבחנו עליהם בעבר, כבר לא ממחישים את מה שקורה בשדה הקרב בצורה הכי טובה". מפקד מערך הכושר הקרבי, אל"ם (במיל') אבי דהן, הוסיף כי "המעבר המהיר בין מצבים מאתגרים בוחן את החוסן הפיזי והמנטלי שלהם, יחד עם מנהיגות המפקדים והלכידות תחת האלונקה".

הציון הסופי בתחרות שקלל את זמני הריצה, אחוזי הפגיעה במטרות במטווח והניקוד שנצבר בזירת הקרב מגע. בתום יום מותח, נקבעו המנצחים בקטגוריות השונות ובדירוג הכללי.

התוצאות המלאות של בוחן "ראש חץ":

השקלול הסופי (המנצחים הגדולים):

סיירת צנחנים. סיירת גבעתי. יחידת בית הספר ללוחמה ולוט"ר

מקצה הריצה הצוותית:

סיירת צנחנים. סיירת גבעתי. יחידת בית הספר ללוחמה ולוט"ר

בוחן הירי הצוותי:

סיירת חרוב (כפיר). סיירת צנחנים. סיירת גבעתי

מקצה קרב מגע:

1. יחידת בית הספר ללוחמה ולוט"ר.

2. סיירת נח"ל.

3. סיירת חרוב (כפיר).

התחרות הנוכחית מהווה רק את יריית הפתיחה, כאשר לאורך החודש הקרוב ימשיכו להיבדק יכולותיהם של לוחמי חוד החנית של צה"ל בבחנים נוספים, עם דגש על לחימה בשטח בנוי, יכולות פריצה, טווחי ירי משתנים וניווט מבצעי.