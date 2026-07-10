בנימין ושרה נתניהו בהודעה חריגה

לשכת ראש הממשלה מגיבה בחריפות לדיווחים בכמה ערוצי תקשורת מהשבוע שעבר, לפיהם יועץ במשרד ראש הממשלה, יוסי בסעד, פוטר מתפקידו על ידי שרה נתניהו. בהודעה רשמית שפורסמה בשם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, מוגדרים הפרסומים הללו כ"שקר תורן" וכחלק מ"מפעל שקרים חסר תקדים".

על פי ההודעה, בסעד הוא יועץ קרוב ומוערך שעובד לצד ראש הממשלה ורעייתו במסירות ובמקצועיות במשך שנים רבות, ועשה את עבודתו בצניעות, בשקט ובתחושת שליחות. בלשכה מבהירים כי סיום תפקידו נעשה ביוזמתו בלבד: "לפני מספר שבועות יוסי ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות וללא כל קשר לאירוע כזה או אחר. ראש הממשלה ורעייתו מוקירים אותו מאוד, מודים לו על תרומתו הרבה, וימשיכו לשמור איתו על קשר חם וקרוב".

עוד נחשף בהודעה כי היועץ הפורש מתכוון לפעול משפטית נגד כלי התקשורת שפרסמו את דבר פיטוריו לכאורה. "יוסי בסעד הודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד מפיצי השקרים, וטוב שכך", נכתב בהודעת ראש הממשלה ורעייתו, שחתמו במסר תקיף נגד התקשורת: "תם העידן שבו אפשר להפיץ שקרים, להכפיש אנשים טובים ולברוח מאחריות. מול תעשיית הפייק והשקרים נמשיך להציב את האמת".